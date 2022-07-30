بث مباشر «WTV».. «الأهلي طرابلس 0 - 1 الاتحاد» في موقعة التتويج بالدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد ملعب «رادس» بتونس، مواجهة بين فريق «الأهلي طرابلس» مع نظيره «الاتحاد»، ضمن المباراة الفاصلة من مواجهات دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز، هذا الموسم (2021-2022)، المقام حاليًا في تونس.

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وكلفت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، إدارة مباراة «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»، لحكم الساحة الصربي الدولي نوفيك سيموفيتش، والمساعد الأول بيتروفيتش، والحكم الثاني جيروفيتش، والحكم الرابع باسفيك وحكم الـ«فار» أوستراسانين وحكم الـ«فار» الثاني سيموفيتش.

مباراة «الأهلي طرابلس × الاتحاد» في «سداسي التتويج». (الإنترنت)