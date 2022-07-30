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ليبيا تفوز على جرنسي في الأولمبياد العالمي للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 30 يوليو 2022, 06:26 مساء
ليبيا تفوز على جرنسي في الأولمبياد العالمي للشطرنج
منافسات ليبيا في الأولمبياد العالمي للشطرنج. (الإنترنت)
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حقق منتخب ليبيا للرجال، اليوم السبت، الفوز في ثاني جولات الأولمبياد العالمي للشطرنج، الذي يتواصل بمدينة تشيناي الهندية.

وفاز المنتخب الليبي على نظيره جرنسي بثلاثة انتصارات لواحد، أحرز انتصارات ليبيا اللاعبون  يوسف الحصادي وعمرو فطيس وناجي بوقنده، وخسارة واحدة بفقدان اللاعب أسامة الطالب مباراته أمام لاعب جرسني.

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وفي بطولة السيدات بالأولمبياد فقدت سيدات ليبيا مباراتهن أمام سيدات المالديف (1 / 3)، والفوز الوحيد لليبيا كان عن طريق اللاعبة وفاء الفلو.

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