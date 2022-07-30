قناة الوسط «WTV» في الموعد مع الحدث الاستثنائي بدوري التتويج عبر استديو تحليل موسع على الهواء مباشرة

القاهرة - بوابة الوسط

عبر قناة الوسط «WTV»، يتواجه فريقا الاتحاد والأهلي طرابلس، في مباراة فاصلة على ملعب حمادي العقربي برادس في تونس، لفض الشراكة بينهما وتحديد هوية بطل الموسم، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت ليبيا.

تبث قناة الوسط «WTV»، استوديو تحليليًا على الهواء مباشرة، في تمام السابعة بتوقيت ليبيا، بمشاركة المحللين عادل الخمسي والمدرب التونسي طارق ثابت، والدوليين السابقين علي أرحومة وأسامة الفزاني، ويقدمه الزميل مؤيد سكندر.

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استوديو تحليلي وتغطية شاملة لمباراة حسم اللقب وتتويج الفائز بالدوري الليبي الممتاز 2021-2022

كونوا في الموعد الليلة على تمام الساعة 7:00 مساءً مع مؤيد إسكندر

- الاتحاد × الأهلي طرابلس - على الفيسبوك لايڤ وWtv1 وWtv2

التردد: Wtv1 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: Wtv2 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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يأتي هذا عقب تعادل الفريقين في النقاط والأهداف المقبولة والمدفوعة، وهو ما يعني اللجوء لمباراة فاصلة بحسب اللائحة التنظيمية للدوري الليبي.

وأعلنت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، السبت، موعدًا لإقامة المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدوري الليبي الممتاز لهذا الموسم، بعد أن ضمنا مشاركتهما في دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، بينما تحددت مشاركة «الأخضر» و«النصر» في «الكونفدرالية»، كونهما صاحبي المركزين الثالث والرابع في جدول الترتيب.