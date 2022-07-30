طاقم تحكيم صربي لمباراة التتويج بين الأهلي طرابلس والاتحاد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الليبي لكرة القدم عن طاقم تحكيم صربي لإدارة المباراة الفاصلة في لقاء التتويج بين فريقي الأهلي طرابلس والاتحاد والتي ستقام اليوم السبت بملعب رداس في تونس، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت ليبيا.

وتقام مباراة فاصلة بين الاتحاد والأهلي طرابلس، على ملعب رادس بتونس في ختام مشوار الدوري الليبي الممتاز الماراثواني لموسم 2021-2022.

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يأتي هذا بعد أن تساوى الفريقان في النقاط والأهداف؛ حيث رفض قطبا كرة القدم الليبية «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» انتهاء الموسم الكروي 2021 - 2022 الماراثوني، الذي يحمل رقم مسابقة الدوري الممتاز «47»، وتساويا في النقاط والأهداف.

ويتكون طاقم التحكيم الصربي من الحكم الدولي نوفيك سيموفيتش والمساعد الأول بيتروفيتش والحكم الثاني جيروفيتش والحكم الرابع باسفيك وحكم الفار اوستراسانين وحكم الفار الثاني سيموفيتش.

سيموفيتش (37 عامًا)، إجمالي مبارياته التي أدارها خلال آخر 10 سنوات هي 123 مباراة، احتسب خلالها 34 ركلة جزاء.

خلال الموسم الحالي، أدار سيموفيتش 19 مباراة بواقع 15 مباراة بالدوري الصربي ومباراتين بالكأس ومباراة بالدوري المصري ومباراة دولية ودية.