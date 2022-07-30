ليبيا تفقد مباراتي الافتتاح في الأولمبياد العالمي للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت أمس الجمعة، بمدينة تشيناي الهندية أولى جولات بطولة الأولمبياد العالمي للشطرنج بمشاركة 1727 لاعبًا يمثلون 188دولة وسط مشاركة ليبية.

تشارك ليبيا في المحفل العالمي بمنتخبين من الرجال والسيدات، تكونا من يوسف الحصادي وعمرو فطيس وأحمد نصر الدين وأسامة طالب وناجي أبوقندة وخديجة الفلو وإخلاص جمعة وخوله الفلو وسعاد الرائس ونيروز البدوي.

وفي جولة الافتتاح، فقد منتخب ليبيا للرجال تصنيف 122 مباراته أمام أستراليا تصنيف 29 بنتيجة (0-4)، ومنتخب سيدات ليبيا تصنيف 100 فقد مباراته أمام إنجلترا تصنيف 21 بنتيجة (0-4).

نتائج العرب في الجولة الأولى

في بطولة السيدات، حققت سيدات العرب فوزين فقط، سيدات الجزائر تفوقن على ليبيريا (4-0)، ولبنان على لاوس (4-0).

وفي بطولة الرجال، حقق العرب 5 انتصارات، عبر فوز المغرب على الغابون (4-0)، والعراق على الدومنيك (4-0)، واليمن على جمهورية أفريقيا (3-1)، وتونس على اسلاندا (4-0)، ومصر على السعودية بنتيجة ثلاث نقاط ونصف مقابل نصف نقطة.

وفي ثاني جولات الأولمبياد في الرجال، يلتقي على الطاولة 75 ليبيا تصنيف 121 مع جورنسي تصنيف 170، وفي السيدات على الطاولة 60 ليبيا تصنيف 100 تلتقي مالديف تصنيف 141.

بطولة الأولمبياد العالمي. (فيسبوك)

بطولة الأولمبياد العالمي. (فيسبوك)

بطولة الأولمبياد العالمي. (فيسبوك)