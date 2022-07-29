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ليبيا تلتقي أستراليا وإنجلترا في افتتاح الأولمبياد العالمي للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 29 يوليو 2022, 03:52 مساء
ليبيا تلتقي أستراليا وإنجلترا في افتتاح الأولمبياد العالمي للشطرنج
منافسات الشطرنج الليبي. (الإنترنت)
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تنطلق اليوم بمدينة تشيناي الهندية أولى جولات بطولة الأولمبياد العالمي للشطرنج بمشاركة 1727 لاعبا يمثلون 188 دولة.

وتشارك ليبيا في هذا المحفل العالمي بمنتخبين (رجال وسيدات) ضما الأسماء التالية «يوسف الحصادي وعمرو فطيس وأحمد نصر الذين، وأسامة طالب وناجي أبوقندة وخديجة الفلو، وإخلاص جمعة، وخوله الفلو، وسعاد الرائس، ونيروز البدوي».

ويواجه منتخب ليبيا للرجال (تصنيف 122) في أولى جولات بطولة الرجال نظيره منتخب أستراليا (تصنيف 29) على الطاولة 29. ويواجه منتخب الإمارات نظيره الهند. ومنتخب السودان يتبارى مع منتخب ألمانيا. وفي مواجهة عربية يواجه منتخب مصر نظيره منتخب السعودية.

مباريات السيدات
ويلعب منتخب سيدات ليبيا (تصنيف 100)، أمام نظيره إنجلترا (تصنيف 21) على الطاولة 21.

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يشار إلى أن 20 دولة عربية تشارك في هذا المحفل العالمي، وهي ليبيا ومصر والمغرب وتونس واليمن والعراق ولبنان وسورية والجزائر والأردن والسودان والإمارات وقطر والبحرين والسعودية والصومال وفلسطين والكويت وعمان وموريتانيا.

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