«الأهلي طرابلس» vs «الاتحاد» يرفضان فض الدوري «47»

القاهرة - بوابة الوسط

رفض قطبا كرة القدم الليبية «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» انتهاء الموسم الكروي 2021 - 2022 الماراثوني، الذي يحمل رقم مسابقة الدوري الممتاز «47»، حيث تساويا في النقاط والأهداف.

وأعلنت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، غدا السبت، موعداً لإقامة المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدوري الليبي الممتاز لهذا الموسم، بعد أن ضمنا مشاركتهما في دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، بينما تحددت مشاركة «الأخضر» و«النصر» في «الكونفدرالية»، كونهما صاحبي المركزين الثالث والرابع في جدول الترتيب.

مباراة فاصلة

وتقرر إقامة مباراة فاصلة بين «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»، لحسم اسم بطل نسخة الدوري الليبي، في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب «رادس» بتونس، حيث تقام فعاليات دوري التتويج السداسي خارج الديار لأول مرة.

واستحوذ دوري التتويج السداسي الليبي لكرة القدم المقام في تونس على الانتباه بقوة، بعد انتهاء قمة الكرة الليبية بين «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» بالتعادل السلبي، السبت، في الجولة الرابعة، لتزيد المنافسة اشتعالاً بينهما، نظراً لتساوي القطبين في النقاط، وكذلك في حصيلة الأهداف.

وبعد انتهاء المنافسات، أصبح «الأهلي طرابلس» برصيد 11 نقطة، من 3 فوز، 2 تعادل، له 6 أهداف، وعليه 2، وأصبح «الاتحاد» برصيد 11 نقطة، من 3 فوز، 2 تعادل، له 6 أهداف، وعليه 2.

لائحة لجنة المسابقات في اتحاد الكرة

أمام تلك المنافسة القوية بين «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»، تستعرض «الوسط» لائحة الاتحاد الليبي لكرة القدم بمعرفة لجنة تنظيم المسابقات في هذا الخصوص، حيث أصدر عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة تنظيم المسابقات عادل الأوجلي تعميماً للتوضيح لمعرفة الموقف حال استمرار تساوي الفريقين في النقاط والأهداف، وجاء تعميم لجنة المسابقات للموسم الرياضي 2021 - 2022، بشأن آلية احتساب أولوية التراتيب في مباريات الدوري السداسي لتحديد بطل مسابقة الدوري «السادة/ رؤساء الأندية المشاركة في مباريات الدوري السداسي، عملاً بنص المادة (5) من قرار مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم رقم (79) لسنة 2021م بشأن شكل ونظام مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2022 - 2021، التي نصت على تطبيق نص المادة (24) من لائحة تنظيم المسابقات في حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط لتحديد مراكز الترتيب لفرق المسابقة، أو لتحديد بطل مسابقة الموسم الرياضـي 2022 - 2021م».

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تعميم حاسم وفاصل حال تساوي النقاط والأهداف

وأضاف التعميم: «وبالرجوع إلى نص المادة (24) الرابعة والعشرين من لائحة تنظيم المسابقات، حيث بينت الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة آلية تحديد مراكز الترتيب لفرق المسابقة التي تقام من مرحلة واحدة (ذهاباً فقط) في حالة التساوي في النقاط (بين فريقين فقط)، والفقرة (رابعاً) من نفس المادة آلية تحديد مراكز ترتيب لفرق المسابقة التي تقام من مرحلة واحدة (ذهاباً فقط) في حالة التساوي في النقاط (لأكثر من فريقين)، ويجري الاحتكام في هذه الحالات بحسب الترتيب الوارد تسلسلياً في كل فقرة».

وأكمل: «كما تطبق الخيارات الواردة في الفقرتين (ثالثاً ورابعاً) لتحديد تراتيب الفرق أثناء المسابقة وتحديداً مباريات الدوري السداسي، وفقاً لنص المادة (24) فقرة (خامساً)، وبهذا تجدون مرفق هذا التعميم الفقرات (ثالثاً ورابعاً وخامساً) من المادة (24) الباب الثالث من لائحة تنظيم المسابقات».

الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة

ثالثاً: في حالة تساوي فريقين فقط بالنقاط في المسابقة التي تقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة (ذهاباً فقط) يجري تحديد أولوية الترتيب وفق التسلسل الآتي:

1- الفريق الفائز في المباراة الملعوبة بين الفريقين المتساويين.

2- أعلى فارق أهداف بطريق الطرح (ما له - ما عليه) في جميع المباريات المسابقة.

3- الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في جميع مباريات المسابقة.

4- إذا استمر التساوي بين الفريقين في جميع الحالات السابقة تُجرى بينهما مباراة واحدة فاصلة، وفي حالة انتهاء هذه المباراة بالتعادل يجري اللجوء إلى ركلات الترجيح من علامة الجزاء مباشرة لتحديد الفائز.

رابعاً: في حالة تساوي (أكثر من فريقين) بالنقاط في المسابقة التي تقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة (ذهاباً) فقط يجري الرجوع وفق التسلسل الآتي:

1- الفريق المتحصل على أكثر عدد من النقاط في المباريات الملعوبة بين الفرق المتساوية.

2- أعلى فارق أهداف بطريق الطرح (ماله - ما عليه) في المباريات الملعوبة بين الفرق المتساوية.

3- الأكثر تسجيلاً للأهداف في المباريات الملعوبة بين الفرق المتساوية.

4- في حالة استمرار التساوي بين فريقين أو أكثر من الفرق المتساوية بعد تطبيق المعايير من الفقرة رقم (1) إلى الفقرة رقم (3) يجري الرجوع إلى إعادة تطبيق نفس المعيار من الفقرة رقم (1) إلى الفقرة رقم (3) لمرة أخرى واحدة فقط بين الفريقين أو الفرق التي استمر بينها التساوي.

5- في حالة استمرار التساوي بين فريقين أو أكثر من الفرق المتساوية المعنية الفقرة رقم (4) يجري الرجوع إلى أعلى فارق في الأهداف بطريق الطرح (ماله - ما عليه) في جميع مباريات المسابقة.

6- الأكثر تسجيلاً للأهداف في جميع مباريات المسابقة.

7- إذا استمر التساوي في جميع الحالات السابقة بين فريقين فقط تُجرى بينهما مباراة فاصلة، وإذا كان التساوي بين أكثر من فريقين يقام بينها دوري بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة فقط على ملاعب محايدة، وفي حالة انتهاء زمن أية مباراة من هذه المباريات بالتعادل يجري اللجوء إلى ركلات الترجيح من علامة الجزاء مباشرة لتحديد الفائز في المباراة.

خامساً: تطبق الخيارات السابقة عند التساوي لتحديد مراكز الترتيب لفرق كل مسابقة أو لتحديد أية تراتيب أخرى يترتب عليها الهبوط إلى الدرجة الأدنى أو الصعود إلى الدرجة الأعلى أو الانتقال إلى مرحلة أخرى من المسابقة كما تطبق هذه الخيارات لتحديد تراتيب الفرق أثناء المسابقة.