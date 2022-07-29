تعرف على الفرق المتأهله لربع نهائي كأس العرب للشباب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس بالسعودية، آخر مباراتين في الدور التمهيدي لبطولة كأس العرب لكرة القدم للشباب 2022.

وفاز المنتخب المغربي على نظيره فلسطين بهدف لصفر، وفاز منتخب تونس على جيبوتي بسداسية نظيفة.

ترتيب المجموعات بعد المرحلة الاولى

المجموعة الأولى: السعودية 6 نقاط.. وثانيا موريتانيا 3.. والعراق 0.

المجموعة الثانية: الأردن 4.. اليمن 3.. الإمارات 1.

المجموعة الثالثة: الجزائر 6 نقاط.. وليبيا 3.. ولبنان 0.

المجموعة الرابعة: مصر 6 نقاط.. عمان 3.. الصومال 0.

المجموعة الخامسة: تونس 6.. والبحرين 3.. وجيبوتى 0.

المجموعات السادسة: المغرب 6 نقاط.. فلسطين 3.. السودان 0.

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المتاهلون لربع نهائي البطولة

تاهل للدور الربع نهائي اوائل المجموعات الست السعوديه والأردن والجزائر ومصر وتونس والمغرب وأفضل فريقين فى الترتيب الثانى اليمن له 2 هدفين، وعليه هدف 1 الفارق + 1، وفلسطين لها 5 أهداف وعليها 4 الفارق + 1.