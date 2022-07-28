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السبت.. انطلاق بطولة ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 28 يوليو 2022, 05:58 مساء
السبت.. انطلاق بطولة ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية
شاطئ مصيف جليانة بمدينة بنغازي. (الإنترنت)
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تنطلق يوم السبت المقبل، تصفيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية بالمنطقة الأولى، والتي ستقام على شاطئ مصيف جليانة بمدينة بنغازي.

وأعلنت لجنة الكرة الطائرة الشاطئية بالمنطقة الأولى، حسب الصفحة الرسمية للاتحاد، أنه ستقام خمس مباريات في اليوم الواحد مقسمة على فترتين صباحية ومسائية.

وتُلعب مباراتان في الفترة الصباحية وتنطلق أولى المباريات في تمام الساعة التاسعة صباحا، تليها المباراة الثانية مباشرة.

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فيما تقام ثلاث مباريات في الفترة المسائية، حيث ستكون المباراة الأولى في تمام الساعة الخامسة مساء، تليها المباراة الثانية، ثم الثالثة.

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