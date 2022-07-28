منتخب ليبيا للشطرنج يصل الهند للمشاركة في أولمبياد العالم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

وصلت صباح اليوم الخميس إلى الهند بعثة منتخب ليبيا للشطرنج؛ للمشاركة في الأولمبياد العالمي للشطرنج بمدينة تشيناي في نسخته الـ44، والذي ينطلق غدا الجمعة 29 يوليو.

ويتواصل الأولمبياد حتى 9 أغسطس المقبل، ويضم المنتخب الليبي اللاعبين يوسف الحصادي، وعمرو فطيس، وأحمد نصر الدين، وأسامة طالب، وناجي أبوقندة، وخديجة الفلو، وإخلاص جمعة، وخولة الفلو، وسعاد الرائس، ونيروز البدوي.

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يشار إلى أن أولمبياد الشطرنج العالمي بالهند يشهد مشاركة 1727 لاعبا (935 رجلا / 792 سيدة يمثلون 188 دولة من بينها 20 دولة عربية وهي ليبيا ومصر والمغرب وتونس واليمن والعراق ولبنان وسورية والجزائر والأردن والسودان والإمارات وقطر والبحرين والسعودية والصومال وفلسطين والكويت وعمان، وموريتانيا.