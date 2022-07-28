فوز عريض لكلية الطب البشري في دوري جامعة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل على ملعب إدارة النشاط مباريات دوري طلاب جامعة طرابلس لكرة القدم للعام 2022، بمشاركة 16 فريقا موزعا على أربع مجموعات.

وفي آخر النتائج المسجلة بالمجموعة الثانية، فاز فريق كلية الطب البشري على كلية الفنون والإعلام بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ومنحت جائزة أفضل لاعب في المباراة للاعب كلية الطب البشري أحمد خميس.

واليوم الخميس، سيتجدد الموعد على ملعب جامعة طرابلس مع مباراة في الدور التمهيدي لدوري طلاب جامعة طرابلس تجمع كليتي الأسنان والتقنية الطبية، بإدارة الحكم عبدالعزيز عبدو والمساعدين عبدالرحمن المسكاوي وإبراهيم أبوركيبة.