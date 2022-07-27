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تعرف على جدول ترتيب «سداسي التتويج» بعد انتهاء منافسات الجولة الخامسة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 08:55 مساء
تعرف على جدول ترتيب «سداسي التتويج» بعد انتهاء منافسات الجولة الخامسة
فريق الأهلي طرابلس. (الإنترنت)
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انتهت مساء اليوم الأربعاء، منافسات الأسبوع الخامس والأخيرة، من مواجهات دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز، هذا الموسم (2021-2022)، المقام حاليًا في تونس.

وتقرر إقامة مباراة فاصلة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأهلي طرابلس» أمام نظيره «الاتحاد»، لحسم بطل النسخة الـ«47» من الدوري الليبي الممتاز، بعد تعادل الفريقين في عدد النقاط والأهداف بالدور السداسي.

الأهلي طرابلس × الأولمبي
وفاز «الأهلي طرابلس» أمام نظيره «الأولمبي» بنتيجة (1-0)، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب «سوسة» بتونس.

سجل هدف «الأهلي طرابلس» لاعبه المدافع أحمد التربي في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة (45+2).  وأضاع لاعب فريق «الأهلي طرابلس» هدفًا محققًا ثانيًا لفريقه، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة (63) من زمن المباراة.

وكانت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، كلفت لإدارة مباراة «الأهلي طرابلس» و«الأولمبي»، حكم الساحة ملاك تيساما، والمساعد الأول محمد إبراهيم، وليان عبدالرزاق مساعدًا ثانيًا، ومحمد الزرق حكمًا رابعًا، ومعتز الشلماني وباسم سيف النصر للفار.

الاتحاد × النصر
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الاتحاد»، الفوز على «النصر» بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أُقيمت على ملعب «صفاقس» بتونس.

وكانت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، كلفت لإدارة مباراة «النصر» و«الاتحاد»، حكم الساحة باسفيك وزمري حسن مساعدًا أول، وباسكال مساعدًا ثانيًا، وعبدالباسط شهوب حكمًا رابعًا، وتقنية الفار أحمد الشلماني ووحيد الجحاوي.

الأهلي بنغازي × الأخضر
وعلى ملعب «المنستير» بتونس، فاز «الأخضر» على نظيره «الأهلي طرابلس»، بهدفين مقابل هدف.

وكانت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، كلفت لإدارة مباراة «الأهلي بنغازي» و«الأخضر»، حكم الساحة حكم وسط ماجد الشمراني والمساعد الأول فهد المعري، والمساعد الثاني بدر الشمراني والحكم الرابع عبدالله الشهري، وتقنية الفار عبدالواحد حريويدة وإبراهيم أبوكوز.

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ترتيب الدور السداسي بعد الجولة الخامسة:
1- الأهلي طرابلس: برصيد 11 نقطة، من 3 فوز، 2 تعادل، له 6 أهداف، وعليه 2.

2- الاتحاد: برصيد 11 نقطة، من 3 فوز، 2 تعادل، له 6 أهداف، وعليه 2.

3- الأخضر: برصيد 9 نقاط، من 3 فوز، 2 خسارة، له 9 أهداف، وعليه 6.

4- النصر: برصيد 4 نقاط، من فوز واحد، وتعادل واحد، 3 خسارة، له 4 أهداف، وعليه 7 أهداف.

5- الأهلي بنغازي: برصيد 4 نقاط، فوز1، تعادل 1، خسارة 3، له 2، وعليه 5 أهداف.

6- الأولمبي: برصيد 3 نقاط، فوز 1، وخسارة 4، له هدف واحد، وعليه 6 أهداف.

جدول ترتيب «سداسي التتويج» بعد انتهاء منافسات الجولة الخامسة. (الوسط)
جدول ترتيب «سداسي التتويج» بعد انتهاء منافسات الجولة الخامسة. (الوسط)
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