قناة الوسط «WTV» تستعرض خريطة ثلاثية ختام دوري التتويج

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم قناة الوسط «WTV» تغطية حصرية للجولة الخامسة والحاسمة من سداسي التتويج.

- الأهلي طرابلس × الأولمبي - ملعب سوسة - 06:00 مساءً.

- النصر × الاتحاد - ملعب صفاقس - 06:00 مساءً.

- الأهلي بنغازي × الأخضر - ملعب المنستير - 06:00 مساءً.

تشاهدونها على «فيسبوك لايڤ» وWTV2 - WTV1 عبر الترددات التالية:

التردد: Wtv 1 | 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: Wtv 2 | 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

#دورينا #الوسط

- عبر بث وتغطية مباشرة لقناة «WTV».. يوم استثنائي لأصعب بطولة دوري ليبي في الممتاز رقم «47»

- تعرف على حكام جولة الختام في دوري التتويج السداسي الليبي

وتبث قناة الوسط «WTV» استوديو تحليليًا وتغطية شاملة لمباريات حسم لقب دوري التتويج السداسي الليبي ومقاعد المشاركة الأفريقية في آخر جولات دورينا الممتاز في تمام الساعة الخامسة مع مقدم البرامج الإعلامي عبدالرزاق بالحاج.

تستضيف قناة الوسط «WTV» من المحللين لتغطية الحدث، عبدالرحيم نجم، وعلي أرحومة، وأسامة الفزاني، وعادل الخمسي.

- الأهلي طرابلس × الأولمبي - على Wtv1

- النصر × الاتحاد - على Wtv2

#الوسط #WTV #ليبيا

ويسدل الستار اليوم الأربعاء على أصعب دوري مر بكرة القدم الليبية، والذي كان آخر مراحله إقامة الدوري السداسي خارج الديار في تونس، وهذا يحدث للمرة الأولى في ليبيا، لإعلان بطل النسخة «47» في تاريخ الدوري الليبي.

اليوم الأربعاء، ستقام آخر مباريات دوري التتويج السداسي، بإقامة آخر ثلاث مباريات في ثلاثة ملاعب، في توقيت واحد الساعة السادسة مساءً بتوقيت ليبيا، عبر بث وتغطية مباشرة لقناة الوسط «WTV».

خريطة المباريات في جولة الختام

الأهلي طرابلس يلتقي الأولمبي بسوسة، والأهلي بنغازي يلتقي الأخضر بملعب المنستير، والاتحاد يلتقي النصر بملعب صفاقس.

6 فرق تتصارع من أجل التتويج ومن أجل المشاركة الأفريقية، الكل له أمل إما في التتويج والظفر ببطولة الدوري الليبي أو المشاركة الأفريقية، حيث يتأهل أول وثان للمشاركة في دوري الأبطال، بينما يتجه الثالث والرابع لمشاركة في بطولة «الكونفدرالية».

وحسب المعطيات فإن التتويج ببطولة هذا الموسم سيكون محصورًا بين الأهلي طرابلس والاتحاد، ولكل منهما ثماني نقاط.