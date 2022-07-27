تعرف على حكام جولة الختام في دوري التتويج السداسي الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختارت لجنة التحكيم العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم أطقم التحكيم للجولة الأخيرة من سداسي التتويج، والتي ستقام في ثلاثة ملاعب مختلفة، (المنستير وسوسة وصفاقس) بدولة تونس، اليوم الأربعاء، وتبثها قناة الوسط «WTV».

طاقم تحكيم مباراة الأهلي طرابلس والأولمبي التي ستقام بملعب سوسة، بإدارة حكم وسط ملاك تيساما، والمساعد الأول محمد إبراهيم، وليان عبد الرزاق مساعد ثاني، ومحمد الزرق حكاما رابعا، ومعتز الشلماني وباسم سيف النصر للفار.

حكم مباراة الاتحاد والنصر، باسفيك وزمري حسن مساعد أول، وباسكال مساعد ثاني، وعبد الباسط شهوب حكاما رابعا، وتنقية الفار أحمد الشلماني ووحيد الجحاوي.

حكم مباراة الأهلي بنغازي والأخضر، حكم وسط ماجد الشمراني والحكم المساعد الأول فهد المعري، والمساعد الثاني بدر الشمراني والحكم الرابع عبدالله الشهري، وتقنية الفار عبد الواحد حريويدة وإبراهيم أبوكوز.