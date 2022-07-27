عبر بث وتغطية مباشرة لقناة «WTV».. يوم استثنائي لأصعب بطولة دوري ليبي في الممتاز رقم «47»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يسدل الستار اليوم الأربعاء على أصعب دوري مر بكرة القدم الليبية، والذي كان آخر مراحله إقامة الدوري السداسي خارج الديار في تونس، وهذا يحدث للمرة الأولى في ليبيا، لإعلان بطل النسخة «47» في تاريخ الدوري الليبي.

اليوم الأربعاء ستقام آخر مباريات دوري التتويج السداسي، بإقامة آخر ثلاث مباريات في ثلاثة ملاعب، في توقيت واحد الساعة السادسة مساءً بتوقيت ليبيا، عبر بث وتغطية مباشرة لقناة الوسط «WTV».

خريطة المباريات في جولة الختام

الأهلي طرابلس يلتقي الأولمبي بسوسة، والأهلي بنغازي يلتقي الأخضر بملعب المنستير، والاتحاد يلتقي النصر بملعب صفاقس.

6 فرق تتصارع من أجل التتويج ومن أجل المشاركة الأفريقية، الكل له أمل إما في التتويج والظفر ببطولة الدوري الليبي أو المشاركة الأفريقية، حيث يتأهل أول وثان للمشاركة في دوري الأبطال، بينما يتجه الثالث والرابع لمشاركة في بطولة «الكونفدرالية».

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وحسب المعطيات فإن التتويج ببطولة هذا الموسم سيكون محصور بين الأهلي طرابلس والاتحاد، ولكل منهما ثماني نقاط.

الأهلي طرابلس في الجولة الأخيرة سيلتقي بالأولمبي صاحب ثلاث نقاط، والذي يسعى هو الآخر للدفاع عن حظوظه والتأهل للمشاركة الأفريقية ويكون أحد الفرق الأربع المرشحة للمشاركة في منافسات القارة.

الاتحاد هو الآخر له مباراة صعبة مع فريق النصر الجريح وله أربع نقاط من أربع جولات، بعد خسارة غير متوقعة أمام الأولمبي والأخضر، ويسعى بكل جهد للظفر بنتيجة المباراة كي يكون أحد أطراف المربع الذهبي للمشاركة الأفريقية.

المشاركة الأفريقية تشعل المنافسة

في المقابل فريق الأخضر حاليا ست نقاط، وله مباراة مهمة جدا وصعبة في الوقت نفسه أمام فريق الأهلي بنغازي الذي انتعشت آماله، بعد فوزه على الأولمبي في الجولة الرابعة ورصيده من النقاط أربع نقاط، وفي حالة فوزه سيكون من ضمن الأربعة الكبار.

أما الأخضر في الجولة الرابعة، فاز على فريق النصر بثلاثية، وإذا ما فاز في المباراة بشرط تعثر الأهلي طرابلس والاتحاد سيصل إلى النقطة التاسعة، وسيتوج ببطولة الدوري الليبي، وإذا تعادل أمام الأهلي بنغازي سيكون أحد فرق الرباعي الأفريقي.

الأهلي طرابلس والاتحاد ضمنا وجودهما وسط الأربعة الكبار والمقعدين الآخرين سيكونان محصوران بين الأهلي بنغازي والأخضر والنصر وبصورة أقل الأولمبي.