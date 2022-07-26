3 كؤوس في 3 ملاعب لمراسم التتويج بالدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

خصصت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، ثلاث كؤوس في ثلاثة ملاعب لمراسم التتويج ببطولة الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي (2021 - 2022).

وأكد رئيس لجنة المسابقات عادل الأوجلي، أن لجنة المسابقات جهزت مراسم التتويج في الملاعب الثلاثة، وستكون هناك كأس في كل ملعب، بحيث لا يُحرم أي فريق فائز باللقب من مراسم التتويج الرسمية بحضور الشخصيات التي ستمثل الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وكانت لجنة المسابقات أعلنت في وقت سابق، في خطاب رسمي للأندية، الضوابط المتبعة أثناء مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز للموسم الرياضي الجاري.

ضوابط مراسم التتويج

وأشارت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، إلى أن جميع مباريات الجولة الأخيرة من «سداسي التتويج»، ستقام في تمام الساعة الخامسة مساءً، ودون حضور الجماهير.

وأوضحت اللجنة في خطابها إلى رؤساء أندية السداسي، إلى أنه بعد انتهاء المباراة ودخول اللاعبين غرف الملابس يسمح للجمهور بدخول مدرجات ملعب المباراة التي يحصل أي فريق منها على الترتيب الأول بالسداسي.

وذكرت اللجنة في بيانها أن مراسم تتويج بطل الدوري ستكون بعد نصف ساعة من انتهاء المباراة.

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جدول ترتيب «سداسي التتويج»

1- الأهلي طرابلس: برصيد 8 نقاط، من 2 فوز، 2 تعادل، له 5 أهداف، وعليه 2، بفارق الأهداف (+3).

2- الاتحاد: برصيد 8 نقاط، من 2 فوز، 2 تعادل، له 4 أهداف، وعليه 1 هدف، بفارق الأهداف (+3).

3- الأخضر: برصيد 6 نقاط، من 2 فوز، 2 خسارة، له 7 أهداف، وعليه 4، بفارق الأهداف (+3).

4- النصر: برصيد 4 نقاط، من فوز واحد، وتعادل واحد، 2 خسارة، له 3 أهداف، وعليه 5 أهداف، بفارق الأهداف (-2).

5- الأهلي بنغازي: برصيد 4 نقاط، فوز1، تعادل 1، خسارة 2، له 1 هدف، وعليه 3 أهداف، بفارق الأهداف (-2).

6- الأولمبي: برصيد 3 نقاط، فوز 1، وخسارة 3، له هدف واحد، وعليه 3 أهداف، بفارق الأهداف (-2).