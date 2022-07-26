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صدور كتاب «الدليل الرياضي» لفيصل فخري عن سلسلة الوسط

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري الثلاثاء 26 يوليو 2022, 04:20 مساء
صدور كتاب «الدليل الرياضي» لفيصل فخري عن سلسلة الوسط
غلاف الجزء الثاني من كتاب «الدليل الرياضي» للصحفي الرياضي المخضرم فيصل فخري الصادر عن مؤسسة «الوسط» الإعلامية. (الوسط).
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عن سلسلة «كتاب الوسط» التي تصدرها مؤسسة «الوسط» الإعلامية، صدر الجزء الثاني من كتاب «الدليل الرياضي» للصحفي الرياضي المخضرم فيصل فخري، الكتاب الذي صمَّم غلافه الفنان صالح عبدالرازق الفطين يتكون من 406 صفحات من الحجم الكبير، قسمها المؤلف إلى قسمين تضم 18 فصلًا.

وتناول الجزء الثاني من كتاب «الدليل الرياضي» مسيرة المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم منذ العام 1984 إلى العام 2016 حيث يرصد المؤلف نتائج المباريات الرسمية والودية التي أجراها المنتخب الليبي في الدورة الرياضية العربية ومسابقة كأس العرب لكرة القدم ودورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط ومسابقة كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم ومسابقة كأس أفريقيا للأمم للاعبين المحلين لكرة القدم وتصفيات مسابقة كأس العالم لكرة القدم، بالإضافة إلى المسابقات الدولية الودية لكرة القدم والمسابقات التي نُظِّمت في ليبيا، مرفقة بالصور والأسماء والإحصاءات. 

كذلك رصد الصحفي المخضرم فيصل فخري في كتابه المعسكرات التي نُظِّمت للمنتخب الليبي لكرة القدم داخليًا وخارجيًا من أجل الإعداد والتدريب، وتهيئة المنتخب فنيًا وماديًا وتطوير أساليب أداء اللاعبين وفقًا لأحدث التطورات الفنية التي يشهدها عالم لعبة كرة القدم عالميًا، وذلك تطبيقًا لمبدأ العمل بنظرية دور المعسكرات التدريبية في الارتقاء بالمستوى الفني والمادي العام للمنتخبات والفرق وكذلك الأفراد، كما يقدم الأستاذ فيصل فخري تقييمًا عامًا لمسيرة المنتخب التاريخية، مشيرًا إلى أنه يأمل أن يكون قد حقق القدر المناسب من التوفيق في توفير المعلومة الدقيقة المتعلقة بمراحل المسيرة الرياضية التاريخية لمنتخب ليبيا لكرة القدم للباحثين وللمهتمين بالمتابعة لنشاط منتخب ليبيا لكرة القدم.

الجزء الثاني من كتاب «الدليل الرياضي» للصحفي الرياضي المخضرم فيصل فخري هو الكتاب الثاني الذي يصدر له عن مؤسسة «الوسط» الإعلامية حيث سبق وأن صدر له  كتاب «إبراهيم المصري..حارس المرمى الفنان»، الذي يوثق في هذا الكتاب مسيرة نجم الكرة الليبية وحامي عرين المنتخب الوطني خلال الستينيات، كما يعرج الكتاب على جزء مهم من تاريخ الكرة الليبية.  

ولد الأستاذ فيصل فخري صفي الدين بمدينة درنة العام 1946 وبدأ مشواره مع الصحافة العام 1964 في جريدة «برقة»، والتي تحول اسمها فيما بعد إلى «الأمة»، وعمل في عدة جرائد منها: «الحقيقة»، و«الرقيب»، و«البشائر»، و «الشعلة»، و«الجهاد»، و «الكفاح»، و«الشورى»، و«الهدف»، و«طرابلس الغرب»، وغيرها،

كما قدم عددًا من البرامج الرياضية في الإذاعة المسموعة والتلفزيون حيث شكل ثنائيًا متميزًا مع الراحل الإعلامي الراحل يونس نجم والمعلق الرياضي القدير محمد بالراس علي، كما أصدر فيصل فخري عددًا من الكتب منها: «لمحات من تاريخ الكره الليبية»، و«قصة لاعب»، و«دليل كأس العالم 1990»، و «دليل كأس العالم 1994»، و«تاريخ مسابقات الكره الليبية» جزءين، و«نتائج مباريات الأندية الليبية مع الفرق الخارجية».

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