التربية البدنية يفوز على الزراعة في افتتاح دوري كرة القدم بجامعة طرابلس (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

شهد ملعب كرة القدم بجامعة طرابلس، الإثنين، عرسًا رياضيًا بمناسبة مراسم احتفال دوري كرة القدم لطلاب الجامعة، بحضور وكيل الجامعة للشؤون العلمية دكتور خالد غومة ووكيل كلية الطب دكتور صلاح الدين الباروني ومدير مكتب رئيس الجامعة عبدالمنعم اليعقوبي كما حضر عن جمعية الوفاء لقدامى اللاعبين صالح صولة وعبدالرزاق جرانة والمهدي الخريف.

مراسم الافتتاح

بدأ الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم للطالب محمد محمود أبوغرارة وقف بعدها الجميع تحية للنشيد الوطني، واشتمل الافتتاح على عروض لفوج كشاف الهضبة وعرض للمركز الليبي للدراجات الهوائية وعروض لمدرسة أرض الخيرات لتعليم كرة القدم وعرض لعقد القاعدة للفروسية الشعبية بالإضافة إلى عروض لصالة العامري لألعاب الدفاع عن النفس وعروض للعبة التايكواندو.

وألقيت في الحفل كلمة وكيل الجامعة للشؤون خالد غومة وكلمة جامعة طرابلس بارك فيها لإدارة النشاط واتحاد الطلبة بالجامعة على جهودهم في إقامة العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية، وقال غومة «سنواصل دعمنا لكافة المناشط رغم قلة الإمكانات والميزانيات».

وفي كلمة رئيس اتحاد الطلاب أحمد أبورقيقة حيا فيها إدارة النشاط على روحهم الطيبة وتعاونهم المثمر مع اتحاد طلبة في نجاح العديد من المناشط الرياضية والثقافية بالجامعة، كما ألقى مدير إدارة النشاط بالجامعة مهندس أسامة حويتة كلمة رحب فيها بالضيوف وحيا رئيس الجامعة والوكلاء ومدراء الإدارات على دعمهم ومساهمتهم في إنجاح المنشاط الرياضية والثقافية.

وأضاف حويته قائلا «نعمل يدًا واحدة مع اتحاد الطلبة» وأثنى على الجهود المبذولة من اللجنة العليا للبطولة واللجان الفرعية على جهودهم المبذولة.

فوز عريض للبدنية

انطلقت بعدها أولى مباريات دوري كرة القدم والتي جمعت كليتي التربية البدنية والزراعة وانتهت للبدنية برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها اللاعبون محمد القاضي بهدفين وهدف لكل من يوسف بن حامد ومهند الورفلي، وتولى إدارة المباراة الحكم أسامة البرق والمساعدان عبدالرحمن القاضي ووليد عطية والمراقب رضوان الزرتي.

شمل تشكيل كلية التربية البدنية، عمر العيساوي ومحمد بحيح ومعاذ محمد ولقمان عبدالمطلب وسند الهندي وأحمد الكانوني وعوني محمد وعمر ساسي ومهند الورفلي ويوسف بن حامد ومحمد القاضي وياسين جرافة وعبدالمالك عبيد وناصر عمران وطه منصور، والمدرب كمال الزروق.



أما تشكيل كلية الزراعة، صهيب التميمي وأنس عبدالسلام وجهاد محمود وعبدالمالك محمد ونضال حسين ونعم الدين بن طالب ومحمد القريو ومؤيد مليك ومصطفى التريكي ومحمد العجيلي ورمضان بن فايد وفاروق الصيد ومختار الحراري.

مباراة الإعلام والطب

كلية الفنون والإعلام تلتقي الطب البشري، اليوم الثلاثاء، حيث يتجدد الموعد بملعب جامعة طرابلس مع ثاني مباريات دوري طلاب جامعة طرابلس لكرة القدم، والتى ستجمع كلية الفنون والإعلام مع الطب البشري بإدارة الحكم رضا الزرتي والمساعدين أسامة النعاس وعبدالمنعم رزق.

نشاط رياضي طلابي. (فيسبوك)

نشاط رياضي طلابي. (فيسبوك)

نشاط رياضي طلابي. (فيسبوك)

نشاط رياضي طلابي. (فيسبوك)

نشاط رياضي طلابي. (فيسبوك)