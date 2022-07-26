نتائج لاعبي ليبيا في فردي التنس الأفريقي بتونس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت أمس الإثنين بتونس منافسات الفردي في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة تحت 15 و19 عامًا، وجاءت نتائج لاعبي ليبيا على النحو الآتي:

فردي أقل من 15عامًا

في الدور الـ64 لبطولة 15عامًا تأهل الحسين حمرانة بالقرعة (باي)، وفاز عبدالرحمن على كاسا الكونغولي بالغياب، كما فاز عبدالله الفقية على مارك من الكونغو الديمقراطية بعدم حضور.

وفي دور الـ32 فقد الحسين حمرانة مباراته أمام المصري عبدالمالك الصيد بنتيجة (0-4) كانت نتائجها (9-11، 11-13، 9-11، 9-11)، وخسر عبدالرحمن أمام المصري ياسين الشرافي (0-4) بواقع (1-11، 4-11، 2-11، 5-11)، وخسر عبدالله الفقيه أمام الجزائري سفيان خنيشي بنتيجة (0-4) بواقع (6-11، 5-11، 7-11، 6-11).

دور 64 أقل من 19 عامًا

خسر جمعة عنانة أمام الكيني زيان بنتيجة (2-4) بواقع (8-11، 8-11، 14-12، 4-11، 11-9، 2-11)، وتأهل اللاعبان حسين الرمالي وعلي حمرانة بالقرعة (باي).

وفي دور الـ32، فاز حسين الرمالي على الجنوب أفريقي سامكيلو (4-1) بواقع (11-4، 8-11،11-6، 11-6)، وخسر علي حمرانة أمام التونسي عزيز جربي (1-4) بواقع (8-11، 2-11، 7-11، 11-6، 9-11)، واليوم سيواصل اللاعب حسين الرمالي المنافسه في دور الـ16 لبطولة 19 عامًا.