منتخب الجودو يستعد للبطولة العربية بمعسكر خارجي في تونس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشف مصدر بالاتحاد الليبي للجودو مشاركة قريبة للمنتخب الوطني، حيث سيتحول اليوم الثلاثاء إلى تونس للدخول في معسكر تدريبي خارجي يتواصل لمدة أسبوعين.

وأضاف المصدر أن المعسكر التدريبي تحت إشراف وتنظيم الاتحاد التونسي للجودو بمشاركة منتخبات ليبيا وتونس والعراق والجزائر وإيران.

يأتي هذا في إطار التعاون بين الاتحادات الرياضية العربية لتطوير المنتخبات العربية والرفع من مستواها فنيًا واستعدادًا للبطولة العربية والتي ستقام بتونس في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل.

يشار إلى أن منتخب ليبيا للجودو يضم الرياضيين محمد اللافي وأحمد شنينة وأحمد سعيد العجمي ومصطفى بن عيسى وميلود عمار وخالد عمار وطارق أبوشاقور والمدرب عادل قيراط.

منافسات الجودو الليبي. (أرشيفية - إنترنت)