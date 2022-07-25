Atwasat

الدولي الليبي محمد صولة يعود لتدريبات «العربي» الكويتي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 25 يوليو 2022, 05:20 مساء
الدولي الليبي محمد صولة يعود لتدريبات «العربي» الكويتي
الدولي الليبي محمد صولة. (فيسبوك)
alwasat radio

سيعود الدولي الليبي محمد صولة بعد استكمال علاجه من الملاريا، حيث خاض رحلة علاج طويلة استمرت لشهر تقريباً وسيعود لتدريبات فريقه «العربي» الكويتي في معسكره بتونس مع نهاية الأسبوع الجاري.

وكان اللاعب الليبي محمد صولة أُصيب بداء الملاريا عندما شارك مع المنتخب الوطني في منافسات أفريقيا، وخضع للعلاج في مصحات تونس لفترة أكثر من شهر.

وتابع نادي «العربي» الكويتي حالة لاعبه الدولي الليبي المحترف محمد صولة، بعد أن سادت حالة من القلق والترقب لحالة نجم المنتخب الوطني الليبي، وفريق «العربي» الكويتي محمد صولة، بعد كشف إصابته بالملاريا.

جاء ذلك خلال مشاركة صولة مع «فرسان المتوسط» في مباراة غينيا الاستوائية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، والبداية كانت عندما كشف أحد أفراد عائلة اللاعب إلى «الوسط» أن محمد صولة أُصيب أثناء تواجده في تونس، وأن حالته ليست مستقرة ويحتاج للعلاج في إيطاليا بشكل عاجل حتى لا يتكرر سيناريو لاعب كرة القدم المصغرة الراحل أيمن النقريش.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصراع يشتد على قمة الدوري الليبي بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. و«بوابة الوسط» تستعرض لائحة فض الاشتباك

الصراع يشتد على قمة الدوري الليبي بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. و«بوابة الوسط» ...
ياسمينا زيتون أول ملكة لجمال لبنان منذ 4 سنوات

ياسمينا زيتون أول ملكة لجمال لبنان منذ 4 سنوات
السوق النفطية: توقعات باستمرار تراجع الأسعار مع زيادة المعروض وقوة الدولار

السوق النفطية: توقعات باستمرار تراجع الأسعار مع زيادة المعروض وقوة الدولار
سيدات أميركا يحتفظن بذهبية التتابع أربعة في 400 متر ببطولة العالم

سيدات أميركا يحتفظن بذهبية التتابع أربعة في 400 متر ببطولة العالم
تونس: انطلاق استفتاء حاسم على دستور جديد يثير خلافات

تونس: انطلاق استفتاء حاسم على دستور جديد يثير خلافات
جهاز الأمن الداخلي: حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين

جهاز الأمن الداخلي: حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين
كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا
شاهد: تمدد حريق الغابات في كاليفورنيا وسط موجة قيظ تضرب الولايات المتحدة

شاهد: تمدد حريق الغابات في كاليفورنيا وسط موجة قيظ تضرب الولايات المتحدة
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل الدوري السداسي قبل جولة الحسم بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. الأربعاء

«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل الدوري السداسي قبل جولة الحسم بين الأهلي طرابلس ...
وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
ردا على مقال د. صالح السنوسي: «متاهة المصدر الرسمي والمصدر الوحيد للتشريع»

ردا على مقال د. صالح السنوسي: «متاهة المصدر الرسمي والمصدر الوحيد للتشريع»
طائرة الجزيرة تحلق عاليا في سماء طرابلس وتعانق الذهب والفضة (صور)

طائرة الجزيرة تحلق عاليا في سماء طرابلس وتعانق الذهب والفضة (صور)
ارتداد الفعل

ارتداد الفعل
تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على الحالة الليبية؟

تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على ...
بليحق: إجراء التعديلات النهائية على مسودة مشروع قانون نفايات الرعاية الصحية

بليحق: إجراء التعديلات النهائية على مسودة مشروع قانون نفايات الرعاية الصحية
كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس

كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة

عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش

جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
نتائج ليبية في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة
نتائج ليبية في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة
16 فريقا في دوري القدم لطلاب جامعة طرابلس
16 فريقا في دوري القدم لطلاب جامعة طرابلس
سامي دلة ينفرد في انتخابات نادي النصر
سامي دلة ينفرد في انتخابات نادي النصر
كاراتيه «اتحاد الجمارك» يحصد 10 قلادات متنوعة (صور)
كاراتيه «اتحاد الجمارك» يحصد 10 قلادات متنوعة (صور)
صدارة مبكرة لشباب ليبيا في البطولة العربية لكرة القدم قبل لقاء الجزائر
صدارة مبكرة لشباب ليبيا في البطولة العربية لكرة القدم قبل لقاء ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 1 الأهلي طرابلس» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 1 الأهلي طرابلس»......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في ......
تعرف على جدول ترتيب «سداسي التتويج» بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة
تعرف على جدول ترتيب «سداسي التتويج» بعد انتهاء منافسات ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في ......
المزيد
الدولي الليبي محمد صولة يعود لتدريبات «العربي» الكويتي
الدولي الليبي محمد صولة يعود لتدريبات «العربي» الكويتي...
محمد عادل أفضل لاعب في مباراة ليبيا ولبنان بالبطولة العربية للشباب
محمد عادل أفضل لاعب في مباراة ليبيا ولبنان بالبطولة العربية ......
فطيس وأبوالشواشي يقودان مباريات دوري صيف 2022 بزوارة (صور)
فطيس وأبوالشواشي يقودان مباريات دوري صيف 2022 بزوارة (صور)...
صدارة مبكرة لشباب ليبيا في البطولة العربية لكرة القدم قبل لقاء الجزائر
صدارة مبكرة لشباب ليبيا في البطولة العربية لكرة القدم قبل ......
كاراتيه «اتحاد الجمارك» يحصد 10 قلادات متنوعة (صور)
كاراتيه «اتحاد الجمارك» يحصد 10 قلادات متنوعة (صور)...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط