الدولي الليبي محمد صولة يعود لتدريبات «العربي» الكويتي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

سيعود الدولي الليبي محمد صولة بعد استكمال علاجه من الملاريا، حيث خاض رحلة علاج طويلة استمرت لشهر تقريباً وسيعود لتدريبات فريقه «العربي» الكويتي في معسكره بتونس مع نهاية الأسبوع الجاري.

وكان اللاعب الليبي محمد صولة أُصيب بداء الملاريا عندما شارك مع المنتخب الوطني في منافسات أفريقيا، وخضع للعلاج في مصحات تونس لفترة أكثر من شهر.

وتابع نادي «العربي» الكويتي حالة لاعبه الدولي الليبي المحترف محمد صولة، بعد أن سادت حالة من القلق والترقب لحالة نجم المنتخب الوطني الليبي، وفريق «العربي» الكويتي محمد صولة، بعد كشف إصابته بالملاريا.

جاء ذلك خلال مشاركة صولة مع «فرسان المتوسط» في مباراة غينيا الاستوائية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، والبداية كانت عندما كشف أحد أفراد عائلة اللاعب إلى «الوسط» أن محمد صولة أُصيب أثناء تواجده في تونس، وأن حالته ليست مستقرة ويحتاج للعلاج في إيطاليا بشكل عاجل حتى لا يتكرر سيناريو لاعب كرة القدم المصغرة الراحل أيمن النقريش.