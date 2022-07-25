محمد عادل أفضل لاعب في مباراة ليبيا ولبنان بالبطولة العربية للشباب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

استهل المنتخب الوطني للشباب مشواره في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدينة أبها، بالفوز على منتخب لبنان بهدفين دون رد بالمجموعة الثالثة.

سجل هدفي المنتخب في الشوط الثاني محمد عادل وعبد الميسر أبوشيبة، كما تحصل اللاعب الليبي محمد عادل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وكانت التشكيلية التي وضعها الطاقم التدريبي في المباراة ضمت في حراسة المرمى محمد عياد، وفي خط الدفاع: حسين بادي وحمزة وزياد الأزمرلي ونجيب بلعيد، وفي خط الوسط: عبدالله الحوتي ومروان بشير وعبدالمالك الأندلسي، وفي خط الهجوم: أسامة بوجليدة جناحًا أيمن، ومحمد عادل جناحًا أيسر، وعبدالميسر أبوشيبة، قلب هجوم.

وسيلتقي منتخب شباب ليبيا في المباراة المقبلة مع المنتخب الجزائري للتأهل للدور الثاني في البطولة.