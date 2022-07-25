فطيس وأبوالشواشي يقودان مباريات دوري صيف 2022 بزوارة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت أمس الأحد، منافسات دوري صيف 2022 لكرة القدم الشاطئية، بإدارة الحكمين سراج فطيس وإيهاب أبوالشواشي، الذي تقام فعالياته على أرضية ملعب أوسو لكرة القدم الشاطئية على كورنيش مدينة زوارة.

وأُقيمت أربع مباريات في اليوم الأول من انطلاق البطولة على صعيد فرق المجموعتين الأولى والثانية معًا، حيث شهدت المجموعتان نتائج مثيرة، بحسب صفحة ملعب أوسو لكرة القدم الشاطئية بزوارة عبر «فيسبوك».

المجموعة الأولى

إسبانيا × هولندا (4-1).

البرتغال × فنلندا (1-0).

المجموعة الثانية

ألمانيا × أوكرانيا (6-1).

اسكتلندا × بلجيكا (6-3).

وتقام يوميًا أربع مباريات متتالية ويستمر الدوري تسعة أيام متواصلة يتنافس فيه 16فريقًا من مختلف الفئات والأعمار.

يذكر أن الدوري يقام تحت إشراف وتنظيم إدارة كرة القدم الشاطئية بمدينة زوارة.

دوري صيف 2022. (عدسة - زكريا قري)

دوري صيف 2022. (عدسة - زكريا قري)

دوري صيف 2022. (عدسة - زكريا قري)

دوري صيف 2022. (عدسة - زكريا قري)

دوري صيف 2022. (عدسة - زكريا قري)

دوري صيف 2022. (عدسة - زكريا قري)

دوري صيف 2022. (عدسة - زكريا قري)