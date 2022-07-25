صدارة مبكرة لشباب ليبيا في البطولة العربية لكرة القدم قبل لقاء الجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

بدأ منتخب ليبيا مشواره في بطولة العرب لكرة القدم تحت 20 عامًا بالفوز على لبنان بهدفين دون رد، جاءا في شوط المباراة الثاني بتوقيع اللاعبين محمد عادل في الدقيقة 65 وعبدالميسر أبوشيبة في الدقيقة 84.

ومنحت جائزة أفضل لاعب في المباراة للنجم الواعد الليبي محمد عادل، وبهذا الفوز تتصدر ليبيا المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن الجزائر.

مفكرة النتائج

السعودية × موريتانيا (2-0).

الإمارات × الأردن (1-1).

الجزائر × لبنان (2-1).

مصر × عمان (1-0).

تونس × البحرين (3-0).

المغرب × السودان (4-2).

الأردن × اليمن (1-0).

موريتانيا × العراق (1-0).

عمان × الصومال (2-0).

ليبيا × لبنان (2-0).

المباريات المتبقية

واليوم الإثنين، تلتقي فلسطين والسودان، والبحرين مع جيبوتي، وغدًا الثلاثاء، السعودية تلتقي العراق، واليمن مع الإمارات، والأربعاء، ليبيا تلتقي الجزائر، ومصر مع الصومال، وتختتم المرحلة الأولى الخميس بمباراتي تونس مع جيبوتي، وفلسطين مع المغرب.

منتخب ليبيا للشباب. (فيسبوك)