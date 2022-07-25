سامي دلة ينفرد في انتخابات نادي النصر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عقدت، الجمعية العمومية لنادي النصر بطرابلس، أمس الأحد، جلستها الانتخابية بصالة الاجتماعات بمحلة باب السلام، وجرى فيها الموافقة على القائمة الوحيدة المتقدمة للانتخابات لأمانة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومن دون أي منافسة.

أمانة الجمعية العمومية للنادي برئاسة نورالدين علي حسن، وعضوية عادل مسعود ذياب، ومحمد أحمد قريرة، ويتشكل مجلس الإدارة برئاسة سامي علي دلة، ونائبه محمد علي الرياني، وأمين الصندوق فرج أبوعجيلة سالم، والعضو القانوني حافظ سلام الناكوع، وعضوية كل من أحمد الشيخ مسعود، وإبراهيم امحمد كروان، وأحمد محمد الكافي.

أشرف على العملية الانتخابية لجنة من مكتب الرياضة بطرابلس برئاسة محمد مفتاح العامري، وعضوية أنور الدعيكي، وأنور الطوباشي، وحسام فنص، وخليفة بالراجح.