16 فريقا في دوري القدم لطلاب جامعة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

ينطلق، اليوم الإثنين، على ملعب إدارة النشاط بجامعة طرابلس دوري طلاب جامعة طرابلس لكرة القدم للعام 2022 تحت إشراف وتنظيم إدارة النشاط بالجامعة، وبمشاركة 16 فريقا وزعت عن طريق القرعة على أربع مجموعات.



المجموعة الأولى : كليات التربية البدنية والزراعة والاقتصاد (ج) والصيدلة.

المجموعة الثانية : كليات الطب البشري والفنون والإعلام والعلوم والآداب.

المجموعة الثالثة : كليات الهندسة وتقنية المعلومات (1) وتقنية المعلومات (3) وعلوم الشريعة.

المجموعة الرابعة : كليات الاقتصاد واللغات والتربية قصر بن غشير والقانون قاطع (ج).

وتشهد مراسم الافتتاح اليوم عروضا في الجودو، والدراجات الهوائية، والدراجات النارية، والفروسية الشعبية، يعقبها مباراة الافتتاح وتجمع كلية التربية البدنية مع كلية الزراعة.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال رئيس مكتب الرياضة بإدارة النشاط بالجامعة سلام أحمد «في المرحلة الأولى للدوري ستتبارى فرق كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثماني، والذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة».

وأضاف سلام «الفريق البطل سيتحصل على كأس الترتيب الأول والميدالية الذهبية، والترتيب الثاني كأس وميدالية فضية، كما ستمنح جوائز لأفضل حارس وهداف الدوري وأفضل لاعب وأفضل إداري، وكأس الروح الرياضية».

يشار إلى أن الدوري يشرف عليه لجنة عليا برئاسة مدير إدارة النشاط أسامة حويتة، وعضوية عبدالسلام العجيل والطاهر حامد وسلام أحمد سلام ومحمد أبوجليدة وصلاح عياد وسليم الصاوت وطلال مسعود الحمادي.