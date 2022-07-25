نتائج ليبية في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بتونس بطولة أفريقيا لتنس الطاولة للشباب تحت 15و19 عاما، بمشاركة دول ليبيا وتونس والجزائر ومصر والمغرب والجزائر ونيجيريا وغينيا وكينيا والكونغو الديمقراطية، وأمس الأحد، اختتمت منافسات بطولتي الفرق للفئتين وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي:

مصر بطلة 15 عاما

توجت مصر بذهبية الفرق 15 عاما، ونالت نيجيريا الميدالية الفضية، وتونس الميدالية البرونزية، وحلت الجزائر رابعا، وجنوب أفريقيا خامسا، وليبيا سادسا.

نيجيريا بطلة 19 عاما

توجت نيجيريا بذهبية الفرق 19 عاما، ونالت مصر الميدالية الفضية، وتونس الميدالية البرونزية، وحلت الجزائر رابعا، وليبيا خامسا، وجنوب أفريقيا سادسا.



النتائج الكاملة لليبيا في منافسات 15عاما

فازت ليبيا على كينيا بثلاثة انتصارات لواحد، الليبي عبدالله الفقيه خسر أمام الكيني أحمد نوراني (0-3) بواقع (11-9 ،11-8، 12-8)، وفاز الحسين حمرانة على الكيني آناب عبدالحميد (3-0) بواقع (11-7، 11- 5، 11-3)، كما فاز عبدالرحمن جمال على الكيني ماست روباليليا (3-0) بواقع (11-4، 11-9، 11-3)، والحسين حمرانة على الكيني أحمد نوراني (3-0) بواقع (11-6، 11-4، 11-4).

وخسرت ليبيا أمام جنوب أفريقيا (2-3)، حيث فاز الحسين حمرانة على الجنوب أفريقي (3-0) بواقع (11-6، 11-6، 11-9)، وعبدالله الفقيه خسر أمام الجنوب أفريقي روان شولتز (0-3) كانت نتائجها (11-13، 8-11، 13-15)، وخسر عبدالرحمن جمال أمام تشابمان (2-3) بواقع (11-3، 13-15، 11-8، 9-11، 10-12)، وفاز الحسين حمرانة على روان شولتز (3-1) كانت نتائجها (11-7، 9-11،11-5، 11-8)، وخسر عبدالله الفقيه أمام وليامز (0-3) بواقع (11-5، 11-7، 11-6).

فوز مصر على ليبيا (3-0)

خسر عبدالله الفقيه أمام المصري ياسين جابر (0-3) بواقع (6-11، 10-12، 3-11)، والحسين حمرانة أمام المصري أنس عبدالعال (1-3) بواقع (11-8، 3-11، 6-11، 8-11)، وعبدالرحمن جمال أمام المصري عبدالمالك الصيد (3-0) بواقع (3-11، 4-11، 5-11).

وفي مباراة تحديد الترتيب الخامس فازت جنوب أفريقيا على ليبيا (3-2)، حيث خسر الليبي عبدالرحمن أمام وليامز (0-3) بواقع (3-11، 7-11، 4-11)، وفاز الحسين حمرانة على شولتز (3-0) بواقع (11-7، 11-1، 11- 5)، وخسر عبدالله الفقيه أمام تشابمان (2-3) بواقع (9-11، 11-8، 11-9، 11-13، 8 -11)، وفاز الحسين حمرانة على وليامز (3-1) بواقع (11-6، 11-9، 9-11، 11-5)، وخسر عبدالرحمن أمام شولتز (1-3) بواقع (4-11، 8-11، 11-3، 6-11).

نتائج ليبيا في بطولة 19 عاما

فازت مصر على ليبيا (3-0)، حيث خسر علي حمرانة أمام المصري مروان جمال (0-3) بواقع (3-11، 10-12، 6 -11)، وخسر جمعة عنانة أمام المصري محمد عزام (0-3) بواقع (9-11، 2-11، 6-11)، وحسين الرمالي أمام المصري زياد الشوا (0-3) بواقع (9-11، 3-11، 8-11).

وفازت ليبيا على كينيا (3-2)، حيث فاز علي حمرانة على الكيني قودكا (3-2) بواقع (11-7، 11-7، 9-11، 7-11، 11-6)، وخسارة حسين الرمالي أمام زيان بيما (2-3) بواقع (9 -11، 11-8، 11- 3، 5-11، 9-11)، وفاز جمعة عنانة على هيراي شاح (3-0) بواقع (11-7، 11-9، 11-2)، وخسارة علي حمرانة (1-3) بواقع (8-11، 5-11، 11-5، 8-11)، وفوز حسين الرمالي على كافان (3-2) بواقع (9-11، 11-9 ، 11-9، 9-11، 12-10).

وفي الدور الثاني خسرت ليبيا أمام الجزائر (0-3)، بخسارة علي حمرانة أمام الجزائري أمين رايس (1-3) بواقع (13-11، 5-11، 7-11، 3-11)، وجمعة عنانة أمام الجزائري محيي الدين بيلا (0-3) بواقع (2-11، 3-11، 4-11)، وحسين الرمالي أمام الجزائري عبدالرحمن غزالة (1-3) بواقع (6-11، 11-8، 5-11، 7-11).

وفي مباراة تحديد التراتيب الخامس، فازت ليبيا على جنوب أفريقيا (3-0)، وفاز حسين الرمالي على فانديك (3-1) بواقع (11-9، 5-11، 11-7، 13-11)، وفاز علي حمرانة على بيوكس (3-1) بواقع (12-10، 7-11، 11-4، 11-7)، وفاز جمعة عنانة على سامكيلو (3-2) بواقع (11-9، 11-9، 7-11، 9-11، 11-6).