إخفاق وهران يربك الأولمبية الليبية ويجبرها على العصف بكرة القدم في الدورة الإسلامية بتركيا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

ترك قرار استبعاد المنتخب الليبي الأولمبي لكرة القدم من المشاركة بالدورة الإسلامية بتركيا في أغسطس المقبل أثرا سلبيا داخل الوسط الرياضي.

وجاء القرار بالتمرير من جهتي إدارة الكرة متمثلة في اتحاد الكرة والرياضة في ليبيا متمثلة في اللجنة الأولمبية، في حين يرى البعض أن الفريق الوطني كان سيحصل على فرصة احتكاك مهمة جدا حال مشاركته.



وكان المنتخب الأولمبي بقيادة المدير الفني المهدي أبوشاح ومساعده صبري قشوط ينتظر فرصة المشاركة في الحدث.

وجاء قرار استبعاد منتخب كرة القدم بعد أن قررت اللجنة الأولمبية المشاركة في لعبة واحدة فقط هي الكرة الحديدية على خلفية النتائج المتواضعة جدا في دورة ألعاب البحر المتوسط.

وبعد نقد إعلامي كبير للجنة الأولمبية الليبية وخوفا من تكرار سيناريو دورة وهران تقرر المشاركة في لعبة واحدة فقط بالدورة الإسلامية بتركيا.