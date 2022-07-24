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خميس: طريقة لعب (3-5-2) لا تتماشى مع اللاعب الليبي وتحتاج لمراجعة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الأحد 24 يوليو 2022, 05:35 مساء
خميس: طريقة لعب (3-5-2) لا تتماشى مع اللاعب الليبي وتحتاج لمراجعة
جمال خميس. (أرشيفية - إنترنت)
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قال المدرب والمحلل الرياضي جمال خميس «إن طريقة اللعب (3-5-2) لا تتماشى مع طريقة لعب اللاعب الليبي، وهذا ما لا يفهمه بعض المدربين غير المحليين وهى تحتاج لجهة خاص».

وقال خميس في تصريحات تلفزيونية لقناة «ليبيا الرياضية»: «مع تأكيد الثقة في المدرب المحلي في ظل وجود تجربة أسامة الحمادي الناجحة مع فريق الاتحاد، الأمر يحتاج إلى تعميم».

وأضاف «هذه رسالة قوية لإدارات الأندية للاعتماد على المدرب المحلي، وبعد تكليف إدارة الأولمبي كذلك بالمدرب المحلي مروان المبروك، فالأمر يحتاج إلى مزيد من توسعة رقعة الاعتماد على المدرب الوطني».

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