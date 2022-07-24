المصلي: شرارة لاعب مهم في الأهلي طرابلس واستمرار الحمادي في تدريب الاتحاد ضروري

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

قال نجم الكرة الليبية السابق أحمد المصلي إن لاعب الأهلي طرابلس محمد أبوزريق شرارة لاعب مميز ومهم في فريق الأهلي طرابلس ويقدم الإضافة.

وأكد المصلي أن محمد أبوزريق شرارة يستحق اللعب من البداية في كل مباراة، مؤكدًا أن الأهلي طرابلس لديه رصيد بشري جيد من اللاعبين وكذلك الأخضر.

وقال المصلي في تصريحات تلفزيونية لقناة «المسار»: «إن المدرب أسامة الحمادي مدرب جيد ومهم»، ودعا إدارة الاتحاد للتعاقد معه لعدة مواسم، لأن اللاعبين «مرتاحون» معه، وذلك تعقيبًا على تساؤلات وُجِّهت له حول الدوري السداسي للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.