ليبيا في بطولتي أفريقيا لليد «ناشئين وشباب» برواندا...

أسفرت قرعة بطولتي أفريقيا لكرة اليد «ناشئين وشباب» اللتين تستضيفهما رواندا عن توزيع المنتخبات المشاركة في كل بطولة إلى مجموعتين وفق الآتي:
1- بطولة الشباب 21 عامًا
تقام في الفترة من 20 إلى 29 أغسطس المقبل بمشاركة 8 فرق وزعت على مجموعتين.
المجموعة الأولى: روندا، تونس، المغرب، أفريقيا الوسطى.
المجموعة الثانية: ليبيا، الجزائر، مصر، الكونغو برزافيل.
2- بطولة الناشئين 19عامًا
تقام في الفترة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر المقبل، بمشاركة 9 فرق وزعت على مجموعتين.
المجموعة الأولى: ليبيا، المغرب، أوغندا، الكونغو برزافيل.
المجموعة الثانية: مصر، الجزائر، بورندي، مدغشقر، رواندا.
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