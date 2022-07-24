ليبيا في بطولتي أفريقيا لليد «ناشئين وشباب» برواندا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أسفرت قرعة بطولتي أفريقيا لكرة اليد «ناشئين وشباب» اللتين تستضيفهما رواندا عن توزيع المنتخبات المشاركة في كل بطولة إلى مجموعتين وفق الآتي:

1- بطولة الشباب 21 عامًا

تقام في الفترة من 20 إلى 29 أغسطس المقبل بمشاركة 8 فرق وزعت على مجموعتين.

المجموعة الأولى : روندا، تونس، المغرب، أفريقيا الوسطى.

المجموعة الثانية : ليبيا، الجزائر، مصر، الكونغو برزافيل.