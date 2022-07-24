طائرة الجزيرة تحلق عاليا في سماء طرابلس وتعانق الذهب والفضة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

توجت فرق الطائرة للفئات السنية بنادي «الجزيرة» بالميداليات المتنوعة في مسابقات الدوري، حيث حلق عاليًا في سماء طرابلس، وعانقت الذهب والفضة، بحسب صفحة مركز زوارة الإعلامي عبر «فيسبوك».

فئة 14 عامًا بطولة الدوري

الترتيب الأول.. الجزيرة

الترتيب الثاني.. أبوسليم

الترتيب الثالث.. الترسانة

أيضًا توج فريق الجزيرة للكرة الطائرة على صعيد 14 عامًا ببطولة الكأس في نفس الفئة.

فئة 17عامًا بطولة الدوري

الترتيب الأول.. الجزيرة

الترتيب الثاني.. الهدف

الترتيب الثالث.. الأهلي طرابلس

كما حصد فريق الجزيرة للطائرة لفئة 17 عامًا بطولة الكأس.

فئة 21 عامًا بطولة الدوري

الترتيب الأول.. الأهلي طرابلس

الترتيب الثاني.. الجزيرة

الترتيب الثالث.. الاتحاد

وحصد فريق الأهلي طرابلس لفئة 21 عامًا بطولة الكأس.

وتقدمت صفحة مركز زوارة الإعلامي عبر «فيسبوك» بالتهنئة للفرق المختلفة بعد التتويج، قائلة: «ألف مبروك لأبناء الكرة الطائرة بنادينا، والشكر والتقدير للجميع من لاعبين وإداريين وأطقم طبية ولا ننسى مدربينا وجمهورنا العزيز».

فرق الكرة الطائرة بنادي الجزيرة. (صفحة مركز زوارة الإعلامي عبر فيسبوك)

فرق الكرة الطائرة بنادي الجزيرة. (صفحة مركز زوارة الإعلامي عبر فيسبوك)

فرق الكرة الطائرة بنادي الجزيرة. (صفحة مركز زوارة الإعلامي عبر فيسبوك)

فرق الكرة الطائرة بنادي الجزيرة. (صفحة مركز زوارة الإعلامي عبر فيسبوك)

فرق الكرة الطائرة بنادي الجزيرة. (صفحة مركز زوارة الإعلامي عبر فيسبوك)

فرق الكرة الطائرة بنادي الجزيرة. (صفحة مركز زوارة الإعلامي عبر فيسبوك)

فرق الكرة الطائرة بنادي الجزيرة. (صفحة مركز زوارة الإعلامي عبر فيسبوك)

فرق الكرة الطائرة بنادي الجزيرة. (صفحة مركز زوارة الإعلامي عبر فيسبوك)