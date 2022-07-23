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بالصور.. رئيس مجلس النواب يناقش دور الأندية في توعية الشباب مع أعضاء «النصر»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 يوليو 2022, 09:30 مساء
بالصور.. رئيس مجلس النواب يناقش دور الأندية في توعية الشباب مع أعضاء «النصر»
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يلتقي في مدينة القبة أعضاء مجلس إدارة نادي «النصر». (الإنترنت)
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التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة، اليوم السبت، أعضاء مجلس إدارة نادي «النصر».

وعبر أعضاء مجلس «النصر»، في مستهل اللقاء، عن استنكارهم للاعتداء الذي تعرض له مقر مجلس النواب في مدينة طبرق، مؤكدين دعمهم مجلس النواب بصفته الممثل الشرعي للشعب الليبي.

دور الأندية في توعية الشباب
وتناول اللقاء دور الأندية الرياضية في توعية الشباب والحفاظ عليهم من كافة أوجه الاستغلال من الأيديولوجيات التي تعمل على تدمير الوطن، كالتطرف والإرهاب، بالإضافة إلى مساهمة الأندية في مشروع المصالحة الوطنية عبر مشاريعها الثقافية ودعم أواصر الترابط بين أبناء الوطن.

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كما تناول اللقاء عددًا من الملفات الخاصة بنادي «النصر» والمشاكل والصعوبات التي يواجهها النادي.

وقدم أعضاء مجلس إدارة نادي «النصر» غلالة النادي ودرعًا تكريمية لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، تقديرًا لجهوده الوطنية ودعمه الأندية الرياضية الوطنية.

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يلتقي في مدينة القبة أعضاء مجلس إدارة نادي «النصر». (الإنترنت)
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يلتقي في مدينة القبة أعضاء مجلس إدارة نادي «النصر». (الإنترنت)
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يلتقي في مدينة القبة أعضاء مجلس إدارة نادي «النصر». (الإنترنت)
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يلتقي في مدينة القبة أعضاء مجلس إدارة نادي «النصر». (الإنترنت)
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