عبر «WTV».. «ڤار استديو» يناقش تحليل الحالات التحكيمية لمباريات «سداسي التتويج»

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «Var Studio»، المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم السبت، أبرز الحالات التحكيمية في مباريات الدور السداسي، لتحديد بطل الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم (2021-2022).

وانتهت مساء اليوم السبت، منافسات الأسبوع الرابع من مواجهات دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز، هذا الموسم (2021-2022)، المقام حاليًا في تونس.

ويستضيف برنامج «ڤار استديو»، الذي يقدمه أزاد عبدالباسط، الحكم الدولي التونسي السابق سليم بلخواص.

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