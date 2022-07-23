رئيس لجنة المسابقات ينفي تلقيه تهديدات بسبب حكام ديربي «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»

القاهرة - بوابة الوسط

نفى عادل الأوجلي، رئيس لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، تلقيه أي تهديدات أو اعتراضات تتعلق بطاقم تحكيم مباراة الديربى بين «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» اليوم السبت، في دوري التتويج السداسي.

كما نفى الأوجلي، وفقًا للحساب الرسمي للاتحاد الليبي لكرة القدم، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فسبوك»، وجود اعتراضات رسمية من الناديين بشأن حكام تقنية الفيديو «V A R» وهو ما يعد من ضمن اختصاصات لجنة التحكيم العامة.

وأوضح الأوجلي أن ما تردد في الساعات الماضية مجرد شائعات تهدف لعرقلة مسيرة سداسي مرحلة التتويج وختام الموسم، وذلك بحسب بيان نشره اتحاد الكرة الليبي.

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وكلفت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، إدارة مباراة «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»، لحكم الساحة البورندي باسيفيك نيمانا، والمساعد الأول إيميري نيونغابو، والمساعد الثاني باسكال نديمنزيغو، والحكم الرابع محمد الزروق، وحكمي الـ«فار» باملاك تايسما وأحمد إبراهيم.