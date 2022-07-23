Atwasat

رئيس لجنة المسابقات ينفي تلقيه تهديدات بسبب حكام ديربي «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 يوليو 2022, 07:18 مساء
رئيس لجنة المسابقات ينفي تلقيه تهديدات بسبب حكام ديربي «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»
رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عادل الأوجلي. (الإنترنت)
alwasat radio

نفى عادل الأوجلي، رئيس لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، تلقيه أي تهديدات أو اعتراضات تتعلق بطاقم تحكيم مباراة الديربى بين «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» اليوم السبت، في دوري التتويج السداسي. 

كما نفى الأوجلي، وفقًا للحساب الرسمي للاتحاد الليبي لكرة القدم، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فسبوك»، وجود اعتراضات رسمية من الناديين بشأن حكام تقنية الفيديو «V A R» وهو ما يعد من ضمن اختصاصات لجنة التحكيم العامة.

وأوضح الأوجلي أن ما تردد في الساعات الماضية مجرد شائعات تهدف لعرقلة مسيرة سداسي مرحلة التتويج وختام الموسم، وذلك بحسب بيان نشره اتحاد الكرة الليبي.

- «بوابة الوسط» تستعرض أطقم حكام الجولة الرابعة في دوري التتويج السداسي
- بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس×الاتحاد» في سداسي التتويج
- بث مباشر «WTV».. مباراة «الأخضر×النصر» في سداسي التتويج

وكلفت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، إدارة مباراة «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»، لحكم الساحة البورندي باسيفيك نيمانا، والمساعد الأول إيميري نيونغابو، والمساعد الثاني باسكال نديمنزيغو، والحكم الرابع محمد الزروق، وحكمي الـ«فار» باملاك تايسما وأحمد إبراهيم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استديو تحليل موسع لقناة الوسط «WTV» قبل ثلاثية دوري التتويج الليبي.. السبت

استديو تحليل موسع لقناة الوسط «WTV» قبل ثلاثية دوري التتويج الليبي.. السبت
زيلينسكي: أوكرانيا لديها حبوب جاهزة للبيع بـ10 مليارات دولار

زيلينسكي: أوكرانيا لديها حبوب جاهزة للبيع بـ10 مليارات دولار
أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفال

أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفال
كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس

كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس
بيوت السعوديين.. أكثر جمالا وعصرية

بيوت السعوديين.. أكثر جمالا وعصرية
«فيسبوك» تقتبس تعديلا من «تيك توك»

«فيسبوك» تقتبس تعديلا من «تيك توك»
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة

عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش

جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش
«الكلام»!؟

«الكلام»!؟
عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا

عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا
كاركاتير خيري - خطاب التحريض

كاركاتير خيري - خطاب التحريض
حالتنا الليبية

حالتنا الليبية
طفل كفيف يستعيد بصره بعد جراحة دقيقة في مستشفى العيون بطرابلس

طفل كفيف يستعيد بصره بعد جراحة دقيقة في مستشفى العيون بطرابلس
بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية

بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية
كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!

كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!
مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل

مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل
خبراء: المدفعية الدقيقة تغير ميزان القوى في أوكرانيا

خبراء: المدفعية الدقيقة تغير ميزان القوى في أوكرانيا
جَرة البرلمان الليبي

جَرة البرلمان الليبي
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
استديو تحليل موسع لقناة الوسط «WTV» قبل ثلاثية دوري التتويج الليبي.. السبت
استديو تحليل موسع لقناة الوسط «WTV» قبل ثلاثية دوري التتويج ...
دارنس يبرم ثلاث صفقات أفريقية قوية قبل الموسم الجديد (صور)
دارنس يبرم ثلاث صفقات أفريقية قوية قبل الموسم الجديد (صور)
«بوابة الوسط» تستعرض أطقم حكام الجولة الرابعة في دوري التتويج السداسي
«بوابة الوسط» تستعرض أطقم حكام الجولة الرابعة في دوري التتويج ...
الديب ينجح في مهمة الصعود إلى دوري الدرجة الأولى مع الشموع
الديب ينجح في مهمة الصعود إلى دوري الدرجة الأولى مع الشموع
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل دوري التتويج قبل الجولة الرابعة وموقف التأهل الأفريقي
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل دوري التتويج قبل الجولة الرابعة وموقف...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 1 الأهلي طرابلس» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 1 الأهلي طرابلس»......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر...
الأخضر×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×الأولمبي.. الأهلي بنغازي×النصر في الدوري السداسي
الأخضر×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×الأولمبي.. الأهلي ......
المزيد
رئيس لجنة المسابقات ينفي تلقيه تهديدات بسبب حكام ديربي «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»
رئيس لجنة المسابقات ينفي تلقيه تهديدات بسبب حكام ديربي ......
بث مباشر «WTV».. مباراة «الأخضر 2 - 0 النصر» في سداسي التتويج
بث مباشر «WTV».. مباراة «الأخضر 2 - 0 النصر» في سداسي ......
بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس×الاتحاد» في سداسي التتويج
بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس×الاتحاد» في سداسي ......
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل دوري التتويج قبل الجولة الرابعة وموقف التأهل الأفريقي
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل دوري التتويج قبل الجولة الرابعة ......
الديب ينجح في مهمة الصعود إلى دوري الدرجة الأولى مع الشموع
الديب ينجح في مهمة الصعود إلى دوري الدرجة الأولى مع الشموع...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط