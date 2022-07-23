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«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل دوري التتويج قبل الجولة الرابعة وموقف التأهل الأفريقي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 23 يوليو 2022, 05:04 مساء
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل دوري التتويج قبل الجولة الرابعة وموقف التأهل الأفريقي
مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في الإطار الأيمن والاتحاد مع الأخضر في الأيسر. (فيسبوك)
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تشهد ملاعب تونس، مساء اليوم السبت، مباريات الجولة الربعة لدوري سداسي التتويج، الذي دخل مرحلة الحسم، بعد نتائج الجولة الثالثة، والمفاجآت التي صاحبت الجولة بخسارة أحد المرشحين للمنافسة على اللقب فريق «النصر»، بعد خسارته أمام «الأولمبي» بهدف دون رد، والخسارة الثالثة لفريق «الأهلي بنغازي» أمام «الأهلي طرابلس» في «كلاسيكو ليبيا»، وخسارة «الأخضر» أمام «الاتحاد»، وهي الخسارة الثانية للفريق من ثلاث جولات.

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الجولة الرابعة في الدوري السداسي
تشهد الجولة الرابعة قمة الدوري السداسي، والتي ستجمع في دربي العاصمة طرابلس، فريقي «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، والفائز بالمباراة يقترب بصورة كبيرة من التتويج، «الأهلي طرابلس» يتصدر حاليًا الدور السداسي بفارق الأهداف عن فريق «الاتحاد» ولكل منهما 7 نقاط، وهما الأقرب للتتويج باللقب، بعد خسارة «النصر» في الجولة الثالثة.

قمة «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»
يدخل «الأهلي طرابلس» المباراة من أجل الفوز، وفي حالة التعادل لا يخدم فريق «الاتحاد»، وسيخدم فريق «الأهلي طرابلس»، لتأكيد التتويج سيتم في الجولة الخامسة والأخيرة، حيث سيلتقي «الاتحاد» مع «النصر»، ويلتقي «الأهلي طرابلس» مع «الأولمبي» في الجولة الأخيرة.. فهل ستكون الجولة الرابعة جولة الحسم عبر 90 دقيقة من مباراة «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»، التي ستقام في ملعب رادس، في تمام الساعة السادسة مساءً.

«الأخضر» يواجه «النصر»
وفي ملعب المنستير، فريق «الأخضر» يلتقي «النصر» الذي صدم جماهيره بخسارته أمام «الأولمبي»، وستسهم المباراة في تعزيز دور الفريقين في بلوغ تراتيب الأربعة الكبار، التي لها استحقاقات أفريقية، فـ«النصر» رصيده أربع نقاط، و«الأخضر» ثلاث نقاط، وهما الأقرب لبلوغ الرباعي، فالفوز يسهم في تعزيز مكانهما.

«الأهلي بنغازي» في اختبار «الأولمبي»
وعلى ملعب صفاقس، يلتقي «الأهلي بنغازي» الجريح مع فريق «الأولمبي» المنتعش بالفوز على فريق «النصر»، «الأهلي بنغازي» بنقطة واحدة، و«الأولمبي» صاحب ثلاث نقاط، وإذا فاز «الأهلي بنغازي» سيكون أول فوز له، وله مباراة قوية في الجولة الأخيرة الخامسة أمام «الأخضر»، أما «الأولمبي» إذا فاز على «الأهلي بنغازي» فسيكون رصيده 6 نقاط، وسيصطدم في الجولة الأخيرة مع «الأهلي طرابلس».

مباريات الجولة الخامسة
«الأولمبي» × «الأهلي طرابلس»، على ملعب سوسة.
«النصر» × «الاتحاد»، على ملعب صفاقس.
«الأخضر» × «الأهلي بنغازي»، على ملعب المنستير.

4 فرق في المنافسات الأفريقية
الصراع سيكون على أربعة مقاعد في المنافسات الأفريقية، بواقع اثنين في بطولة الأندية، ومثلهما في كأس «الكونفدرالية»، وقد تأكد رسميًا من قبل رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عادل الأوجلي أن أربعة فرق من دوري سداسي التتويج ستمثل ليبيا في منافستي رابطة الأبطال وكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، وهي أصحاب التراتيب الأول والثاني والثالث والرابع من الفرق الستة، وأن منافسات كأس ليبيا سيتم ترحيلها وسيتم انطلاقها وتكملتها في الأول من أكتوبر حسب اجتماع اتحاد الكرة.

17 هدفا في دوري التتويج
إجمالي الأهداف المسجلة حتى الجولة الثالثة 17 هدفًا، وهدافو الدوري السداسي حتى الجولة الثالثة، أحمد كرواع لاعب «الأخضر» بثلاثة أهداف، وأحمد الفقي «الأهلي طرابلس» بهدفين، وجونيور أجاي «النصر» بهدفين، وهدف لكل من أنيس السلتو ويحيى الزليتني ومعاذ عيسى وسند الورفلي وهشام الأجنف وأنس المصراتي ومحمد أبوزريق شرارة وعلي معتوق وعبد العاطي العباسي وصهيب بن سليمان.

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