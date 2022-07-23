دارنس يبرم ثلاث صفقات أفريقية قوية قبل الموسم الجديد (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عززت إدارة نادي دارنس صفوف فريق كرة القدم الأول في الموسم المقبل، بالتعاقد مع ثلاثة محترفين، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد في الدوري الليبي الممتاز.

تعاقدت إدارة النادي مع المحترف الغابوني فرانك أنقونقا لاعب خط الوسط قادمًا من نادي طلائع الجيش المصري، ومع المحترف النيجيري ستانلي ديمغبا في مركز الجناح الأيمن قادمًا من فريق سوبوروشي الجنوب أفريقي.

أيضًا جرى التعاقد مع المهاجم الدولي للمنتخب النيجيري والقادم من نادي المغرب الفاسي أليمي سيكيرو.

يشار إلى أن فريق دارنس اختتم الموسم الماضي في الترتيب السادس برصيد 18 نقطة.

فرانك أنقونقا. (فيسبوك)

ستانلي ديمغبا. (فيسبوك)