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استديو تحليل موسع لقناة الوسط «WTV» قبل ثلاثية دوري التتويج الليبي.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 23 يوليو 2022, 01:58 مساء
استديو تحليل موسع لقناة الوسط «WTV» قبل ثلاثية دوري التتويج الليبي.. السبت
تنوية قناة الوسط «WTV» لاستديو تحليل مباريات دوري التتويج. (خاص - الوسط)
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تبث قناة الوسط «WTV» في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت ليبيا، اليوم السبت، استديو تحليليًا للمباريات الثلاث المقرر انطلاقها في تمام الساعة السادسة، على ملاعب تونس، ضمن الجولة الرابعة من سباق سداسي دوري التتويج الليبي الممتاز لكرة القدم.

خريطة قناة الوسط «WTV»
وتنقل قناة الوسط «WTV» عبر استديو تحليل موسع المباريات الثلاث في توقيت واحد، السادسة مساء بتوقيت ليبيا، ويقدم الاستديو مؤيد إسكندر، في حضور محللي قناة الوسط «WTV»، طارق ثابت، وعلي أرحومة، وأسامة الفزاني، وعادل الخمسي.

وأشارت قناة الوسط «WTV» عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «كونوا في الموعد مع تغطية حصرية لمباريات الجولة الرابعة من الدور السداسي للدوري الليبي الممتاز، استديو تحليل ديربي طرابلس يبدأ الساعة 05:00 PM مع مؤيد إسكندر».

- الاتحاد X الأهلي طرابلس - على Wtv1
- الأخضر X النصر - على Wtv2
التردد: Wtv1 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: Wtv2 10815 | أفقي | 27500 | 8/7
#الدور_السداسي #دورينا #ديربي #طرابلس
#الوسط #WTV #ليبيا
 
قمة الكرة الليبية
على ملعب رادس، تقام قمة الجولة، وتجمع المتصدرين الاتحاد والأهلي طرابلس، بإدارة الحكم البورندي باسفيك والمساعدين أمري وباسكال والحكم الرابع محمد الزروق وحكمي الفار تسيما ومحمد إبراهيم.

الأهلي بنغازي × الأولمبي
يلتقي على ملعب صفاقس، ناديا الأهلي بنغازي مع الأولمبي، بإدارة الحكم عبدالواحد حريويدة والمساعدين عطية محمد ومنجي أبوشكيوه والحكم الرابع عبدالباسط شهوب وحكمي الفار أحمد الشلماني وإبراهيم أبوكوز.

الأخضر × النصر
وفي التوقيت نفسه، على ملعب المنستير، يقام لقاء الإثارة والتشويق بين الأخضر والنصر، بإدارة الحكم ماجد الشمراني والمساعدين فهد العمري وبدر الشمرانى والحكم الرابع عبدالله الشهري وحكمي الفار محمود البنا ويوسف البساطي.

مفكرة النتائج
الأخضر × الأولمبي (2-0)
الاتحاد × الأهلي بنغازي (0-0)
النصر × الأهلي طرابلس (1-1)   
الاتحاد × الأولمبي (2-0)
الأهلي طرابلس × الأخضر (3-1)
النصر × الأهلي بنغازي (2-0)
الأولمبي × النصر (1-0)
الاتحاد × الأخضر (2-1)
الأهلي طرابلس × الأهلي بنغازي (1-0)

الترتيب قبل الجولة الثالثة
الأهلي طرابلس 7 نقاط، الاتحاد 7، النصر 4، الأخضر 3، الأولمبي 3، الأهلي بنغازي 1.

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