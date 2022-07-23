عبر قناة الوسط «WTV».. قمة الكرة الليبية ضمن ثلاثية دوري التتويج الليبي.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تشهد ملاعب تونس، اليوم السبت، ثلاث مباريات جديدة في الجولة الرابعة من سباق سداسي دوري التتويج الليبي الممتاز لكرة القدم، وتنقلها قناة الوسط «WTV» عبر استديو تحليل موسع، حيث تقام المباريات الثلاث في توقيت واحد، السادسة مساء بتوقيت ليبيا.

قمة الكرة الليبية

على ملعب رادس، تقام قمة الجولة، وتجمع المتصدرين الاتحاد والأهلي طرابلس، بإدارة الحكم البورندي باسفيك والمساعدين أمري وباسكال والحكم الرابع محمد الزروق وحكمي الفار تسيما ومحمد إبراهيم.

الأهلي بنغازي × الأولمبي

يلتقي على ملعب صفاقس، ناديا الأهلي بنغازي مع الأولمبي، بإدارة الحكم عبدالواحد حريويدة والمساعدين عطية محمد ومنجي أبوشكيوه والحكم الرابع عبدالباسط شهوب وحكمي الفار أحمد الشلماني وإبراهيم أبوكوز.

الأخضر × النصر

وفي التوقيت نفسه، على ملعب المنستير، يقام لقاء الإثارة والتشويق بين الأخضر والنصر، بإدارة الحكم ماجد الشمراني والمساعدين فهد العمري وبدر الشمرانى والحكم الرابع عبدالله الشهري وحكمي الفار محمود البنا ويوسف البساطي.

مفكرة النتائج

الأخضر × الأولمبي (2-0)

الاتحاد × الأهلي بنغازي (0-0)

النصر × الأهلي طرابلس (1-1)

الاتحاد × الأولمبي (2-0)

الأهلي طرابلس × الأخضر (3-1)

النصر × الأهلي بنغازي (2-0)

الأولمبي × النصر (1-0)

الاتحاد × الأخضر (2-1)

الأهلي طرابلس × الأهلي بنغازي (1-0)