مدافع النصر يجري جراحة ناجحة في تونس

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وائل صديرة، عملية جراحية في الرباط الصليبي بالركبة أمس الخميس، في تونس.

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة للاعب علق عليها: «قام اللاعب وائل صديرة بعملية جراحية على مستوى الرباط الصليبي في تونس.».

وأوضح نادي النصر: «تم تأكيد الكشوفات قبل قليل بنجاح العملية من إدارة كرة القدم بالنادي.. ننتظر عودتك يا جرينتا في أقرب فرصة».

إنهاء موسم اللاعب

وكان لاعب نادي النصر، وائل صديرة، أعلن في وقت سابق انتهاء موسمه الكروي (2021-2022) بسبب إصابته بالتواء في الركبة.

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وكتب اللاعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا اعترض على حكم الله لا حول ولا قوة إلا بالله قدّر الله وما شاء الله فعل توضحت إصابتي في أثناء التمارين، بسبب التواء ركبة.. مدة الغياب لي شهر.. وبذلك انتهى الموسم نهاية حزينة ولكن لا اعتراض لي حكمك يا الله».