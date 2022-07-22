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«المسابقات» تحدد إجراءات صارمة قبل موقعة الأهلي طرابلس والاتحاد في «سداسي التتويج»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 يوليو 2022, 07:07 مساء
«المسابقات» تحدد إجراءات صارمة قبل موقعة الأهلي طرابلس والاتحاد في «سداسي التتويج»
فريق الأهلي طرابلس. (الإنترنت)
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حدد رئيس لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عادل الأوجلي، عددا من الإجراءات قبل مواجهة الأهلي طرابلس أمام نظيره الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الرابعة وقبل الأخيرة بسداسي التتويج، غدا السبت، على ملعب رادس.

وقال الأوجلي، وفقا لـ«كورة» إن لجنة المسابقات وضعت عدة إجراءات في إطار الخروج بمباراة الأهلي طرابلس أمام نظيره الاتحاد على أفضل وجه.

وأضاف: «سيمنع تواجد أي شخص في محيط الملعب وفي المنصة الشرفية، وسيسمح لكل فريق باصطحاب 30 لاعبا فقط كحد أقصى، ويوجد منهم 18 لاعبا داخل الملعب ودكة البدلاء ويدرجوا بالقائمة الرسمية، على أن يتواجد 12 لاعبا الآخرين في المدرجات».

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وأوضح «الأوجلي»: «سيجلس فقط تسعة مرافقين على دكة الاحتياط وهم مدير الكرة، والمدرب، ومساعد المدرب، ومدرب حراس المرمى، وإداري، ومعد بدني، وطبيب، وعلاج طبيعي ومشرف معدات، وفي المنصة الشرفية سيتواجد فقط رئيس النادي ونائبه لكل نادٍ».

وشددت لجنة المسابقات على تواجد الدفاع المدني والسلامة المهنية داخل سياراتهم خارج الملعب وتواجد 12 من جامعي الكرات على أن يكونوا من فئة البراعم ومصحوبين ببطاقتهم الرياضية تحت إشراف لجنة التنظيم بالملعب.

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