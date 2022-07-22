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زيارة مرتقبة لرئيس «كاف» إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 يوليو 2022, 05:15 مساء
زيارة مرتقبة لرئيس «كاف» إلى ليبيا
اجتماع الشلمانى مع رئيس «كاف» بحضور رئيس الاتحاد الجزائرى لكرة القدم. (الإنترنت)
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التقى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، بالجزائر بصفته رئيسا لاتحاد شمال أفريقيا، خلال الأيام الماضية، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، بحضور الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري.

وخلال اللقاء نوقشت مجموعة من المواضيع والنقاط المهمة التي تخص كرة القدم بالقارة الأفريقية، والتنسيق لزيارة مرتقبة لرئيس «كاف» إلى ليبيا خلال الفترة القريبة المقبلة، والتأكيد على استضافة الجزائر نهائيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين الـ«شان»، مطلع العام الجديد. 

كما تباحث الأطراف في عديد النقاط المهمة من أجل عديد المشاكل التي تعترض دول شمال أفريقيا مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

الشلماني يلتقي الحكام الدوليين والمحليين
كما التقى الشلماني، على هامش إقامة منافسات دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز هذا الموسم (2021 - 2022)، الحكام الدوليين والمحليين الذين يسهمون في إدارة مباريات مرحلة التتويج بحضور نصر الدين قرين رئيس لجنة التحكيم العامة. 

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وعقد الشلماني اجتماعا بالمدير التنفيذي لقناة الوسط «WTV» القناة الناقلة لمباريات الدور السداسي ومسؤولي الشركة المنفذة لتقنية الـ«فار» بحضور رئيس لجنة المسابقات ولجنة التحكيم العامة.

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