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قائد الأولمبي يتحدث عن إعادة الثقة بعد الفوز على النصر في «سداسي التتويج»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 يوليو 2022, 06:37 مساء
قائد الأولمبي يتحدث عن إعادة الثقة بعد الفوز على النصر في «سداسي التتويج»
قائد الفريق الأول لكرة القد بنادي الأولمبي هشام الأجنف بعد الفوز على النصر في سداسي التتويج. (نادي الأولمبي على فيسبوك)
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أكد قائد الفريق الأول لكرة القد بنادي الأولمبي هشام الأجنف، عودة الثقة لفريقه بعد الفوز على النصر بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور السداسي لمرحلة التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز هذا الموسم (2021-2022).

وجاء هدف «الأولمبي» الوحيد برأسية قائد الفريق هشام الأجنف في الدقيقة 67 من عمر المباراة. وهذا الفوز هو الأول للأولمبي بعد ثلاث جولات من الدور السداسي لمرحلة التتويج بالدوري الليبي الممتاز، فيما تلقى «النصر» خسارته الأولى في المنافسات.

وقال الأجنف، وفقا لـ«كورة»: «الفوز على النصر أعاد لنا الثقة ولله الحمد، وبإذن الله عازمون على بطاقة أفريقية.. تأثير المدرب مروان المبروك واضح وكبير على الفريق، وكل اللاعبين تربطهم علاقه أخوية كبيرة به، وهذا ما زاد من روح الفريق واللعب من أجل سطوع اسم المدرب لأنه يستحق ذلك».

وأوضح نجم الأولمبي: «الحمد لله الفريق كله كان في المستوى، وكنا عازمون على ردة فعل بعد خسارتين، وذلك لنفرح جمهورنا ونعيد الثقة لأنفسنا»، مؤكدا «في مباراة الأهلي بنغازي المقبلة نسعى للظفر بالثلاث نقاط لأنها مفتاح التأهل للأفريقية، والتوفيق من عند الله». 

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ترتيب الدور السداسي
وبعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة، جاء ترتيب سداسي التتويج للدوري الليبي، كالتالي: في المركز الأول الأهلي طرابلس: بـ7 نقاط. وفي المركز الثاني الاتحاد: بـ7 نقاط. وفي المركز الثالث فريق النصر: بـ4 نقاط. وفي المركز الرابع فريق الأخضر: بـ3 نقاط. وفي المركز الخامس الأولمبي: بـ3 نقاط. وجاء فريق الأهلي بنغازي في آخر الترتيب في المركز السادس بنقطة واحدة.

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