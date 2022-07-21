بالصور.. النصر يتوج بطلا لـ«أواسط اليد»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أسدل الستار اليوم الخميس، بمدينة البيضاء على نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد للأواسط، بتتويج فريق النصر باللقب.

وتمكن نادى النصر من التتويج بكأس البطولة والميدالية الذهبية، بعد فوزه في المباراة الفاصلة على الجزيرة بنتيجة (33/ 21).

وفاز فريق أواسط الجزيرة، بالميدالية الفضية، كما توج فريق نادي المشعل بالمدالية البرونزية.

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جوائز الأفضل

وتوج بجائزة أفضل حارس يحيى نجيب يحيى من نادي الجزيرة. وجائزة أفضل هداف لاعب الجزيرة أمين بدروش غريبة، وتوج بجائزة أفضل لاعب سالم فرج سالم من نادي النصر.

نادى النصر يفوز على الجزيرة بنتيجة (33/ 21) ويتوج بكأس بطولة «أواسط اليد». (الإنترنت)

نادى النصر يفوز على الجزيرة بنتيجة (33/ 21) ويتوج بكأس بطولة «أواسط اليد». (الإنترنت)

نادى النصر يفوز على الجزيرة بنتيجة (33/ 21) ويتوج بكأس بطولة «أواسط اليد». (الإنترنت)

نادى النصر يفوز على الجزيرة بنتيجة (33/ 21) ويتوج بكأس بطولة «أواسط اليد». (الإنترنت)

نادى النصر يفوز على الجزيرة بنتيجة (33/ 21) ويتوج بكأس بطولة «أواسط اليد». (الإنترنت)

نادى النصر يفوز على الجزيرة بنتيجة (33/ 21) ويتوج بكأس بطولة «أواسط اليد». (الإنترنت)