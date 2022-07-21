Atwasat

بالصور.. النصر يتوج بطلا لـ«أواسط اليد»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 21 يوليو 2022, 05:09 مساء
بالصور.. النصر يتوج بطلا لـ«أواسط اليد»
نادى النصر يفوز على الجزيرة بنتيجة (33/ 21) ويتوج بكأس بطولة «أواسط اليد». (الإنترنت)
alwasat radio

أسدل الستار اليوم الخميس، بمدينة البيضاء على نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد للأواسط، بتتويج فريق النصر باللقب.

وتمكن نادى النصر من التتويج بكأس البطولة والميدالية الذهبية، بعد فوزه في المباراة الفاصلة على الجزيرة بنتيجة (33/ 21).

وفاز فريق أواسط الجزيرة، بالميدالية الفضية، كما توج فريق نادي المشعل بالمدالية البرونزية.

- مباراة فاصلة بين النصر والجزيرة للتتويج ببطولة «أوسط اليد»
- «النصر» يلحق أول خسارة بـ«الجزيرة» في نهائيات «أواسط اليد»

جوائز الأفضل
وتوج بجائزة أفضل حارس يحيى نجيب يحيى من نادي الجزيرة. وجائزة أفضل هداف لاعب الجزيرة أمين بدروش غريبة، وتوج بجائزة أفضل لاعب سالم فرج سالم من نادي النصر.

نادى النصر يفوز على الجزيرة بنتيجة (33/ 21) ويتوج بكأس بطولة «أواسط اليد». (الإنترنت)
نادى النصر يفوز على الجزيرة بنتيجة (33/ 21) ويتوج بكأس بطولة «أواسط اليد». (الإنترنت)
نادى النصر يفوز على الجزيرة بنتيجة (33/ 21) ويتوج بكأس بطولة «أواسط اليد». (الإنترنت)
نادى النصر يفوز على الجزيرة بنتيجة (33/ 21) ويتوج بكأس بطولة «أواسط اليد». (الإنترنت)
نادى النصر يفوز على الجزيرة بنتيجة (33/ 21) ويتوج بكأس بطولة «أواسط اليد». (الإنترنت)
نادى النصر يفوز على الجزيرة بنتيجة (33/ 21) ويتوج بكأس بطولة «أواسط اليد». (الإنترنت)
نادى النصر يفوز على الجزيرة بنتيجة (33/ 21) ويتوج بكأس بطولة «أواسط اليد». (الإنترنت)
نادى النصر يفوز على الجزيرة بنتيجة (33/ 21) ويتوج بكأس بطولة «أواسط اليد». (الإنترنت)
نادى النصر يفوز على الجزيرة بنتيجة (33/ 21) ويتوج بكأس بطولة «أواسط اليد». (الإنترنت)
نادى النصر يفوز على الجزيرة بنتيجة (33/ 21) ويتوج بكأس بطولة «أواسط اليد». (الإنترنت)
نادى النصر يفوز على الجزيرة بنتيجة (33/ 21) ويتوج بكأس بطولة «أواسط اليد». (الإنترنت)
نادى النصر يفوز على الجزيرة بنتيجة (33/ 21) ويتوج بكأس بطولة «أواسط اليد». (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس «سي آي إيه» يتحدث عن «رهانات غبية» فاقمت أزمة سريلانكا

رئيس «سي آي إيه» يتحدث عن «رهانات غبية» فاقمت أزمة سريلانكا
عقيلة صالح: هناك تقارب مع تركيا.. وسأزور أنقرة

عقيلة صالح: هناك تقارب مع تركيا.. وسأزور أنقرة
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في حكومة لابيد يصفه بـ«الغبي والضار»

شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 1 الأهلي طرابلس» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 1 الأهلي طرابلس» في سداسي التتويج
عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا

عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 النصر» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي التتويج
ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية

ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية
ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية

ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية
كاركاتير خيري - خطاب التحريض

كاركاتير خيري - خطاب التحريض
بالصور: حريق هائل في تونس

بالصور: حريق هائل في تونس
بتحضير موسع لقناة «WTV».. ثلاث مباريات مهمة في سداسي دوري التتويج الليبي الأربعاء

بتحضير موسع لقناة «WTV».. ثلاث مباريات مهمة في سداسي دوري التتويج الليبي ...
الـ«سيتي» يرفض صفقة «سان جيرمان» بخصوص نيمار.. وغوارديولا: خوفا من الإخلال بالتوازن

الـ«سيتي» يرفض صفقة «سان جيرمان» بخصوص نيمار.. وغوارديولا: خوفا من الإخلال ...
الدبيبة يعلن توزيع القروض والأراضي السكنية للشباب 12 أغسطس

الدبيبة يعلن توزيع القروض والأراضي السكنية للشباب 12 أغسطس
الدبيبة: صرف مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة.. وزيادة المعاشات

الدبيبة: صرف مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة.. وزيادة المعاشات
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ793 شركة خلال شهر

«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ793 شركة خلال شهر
الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو

الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو
بعد رحيل بوريس

بعد رحيل بوريس
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 1 الأهلي طرابلس» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 1 الأهلي طرابلس» في ...
«الاتحاد» يخطف الفوز من «الأخضر» في «سداسي التتويج»
«الاتحاد» يخطف الفوز من «الأخضر» في «سداسي التتويج»
«الأولمبي» يحقق أول فوز في «سداسي التتويج»
«الأولمبي» يحقق أول فوز في «سداسي التتويج»
مباراة فاصلة بين النصر والجزيرة للتتويج ببطولة «أوسط اليد»
مباراة فاصلة بين النصر والجزيرة للتتويج ببطولة «أوسط اليد»
15 ناديًا في بطولة المنتصر بالله للقوة البدنية
15 ناديًا في بطولة المنتصر بالله للقوة البدنية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 1 الأهلي طرابلس» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 1 الأهلي طرابلس»......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر...
الأخضر×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×الأولمبي.. الأهلي بنغازي×النصر في الدوري السداسي
الأخضر×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×الأولمبي.. الأهلي ......
المزيد
بالصور.. النصر يتوج بطلا لـ«أواسط اليد»
بالصور.. النصر يتوج بطلا لـ«أواسط اليد»...
بالفيديو: مدرب الأهلي طرابلس: مواجهة الاتحاد مفتاح التتويج بلقب الدوري الممتاز
بالفيديو: مدرب الأهلي طرابلس: مواجهة الاتحاد مفتاح التتويج ......
بالفيديو.. «سداسي التتويج»: الأولمبي ينتعش والاتحاد يتقاسم الصدارة مع الأهلي طرابلس
بالفيديو.. «سداسي التتويج»: الأولمبي ينتعش والاتحاد يتقاسم ......
15 ناديًا في بطولة المنتصر بالله للقوة البدنية
15 ناديًا في بطولة المنتصر بالله للقوة البدنية...
مباراة فاصلة بين النصر والجزيرة للتتويج ببطولة «أوسط اليد»
مباراة فاصلة بين النصر والجزيرة للتتويج ببطولة «أوسط اليد»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط