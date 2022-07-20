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بث مباشر.. مباراة «الأهلي بنغازي» و«الأهلي طرابلس» في سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 يوليو 2022, 08:40 مساء
بث مباشر.. مباراة «الأهلي بنغازي» و«الأهلي طرابلس» في سداسي التتويج
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة «الأهلي بنغازي» و«الأهلي طرابلس» في سداسي التتويج. (الوسط)
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تبث قناة «WTV» مباراة بين «الأهلي بنغازي» و«الأهلي طرابلس» في تمام الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من مواجهات دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز، هذا الموسم (2021-2022)، المقامة في تونس.

ويسبق مباراة «الأهلي بنغازي» و«الأهلي طرابلس»k على قناة «WTV» استديو تحليلي، يقدمه عبدالرزاق بالحاج، في حضور خبراء التحليل طارق ثابت وأسامة الفزاني، وعادل الخمسي.

لمشاهدة مباراة «الأهلي بنغازي» و«الأهلي طرابلس»، عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

لمشاهدة مباراة «الأهلي بنغازي» و«الأهلي طرابلس» عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

وكلفت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، مباراة «الأهلي بنغازي» و«الأهلي طرابلس»، الحكم المصري محمود البنا، والمساعدين يوسف البساطي وأحمد توفيق، والحكم الرابع ماجد الشمراني، وحكمي الـ«فار» عبد الله الشهري وفهد العمري.

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