ليبيا تواجه المغرب والجزائر وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا للشباب

القاهرة - بوابة الوسط

أوقعت القرعة التي سُحبت في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم، بالمغرب، المنتخب الليبي في المجموعة الأولى (منطقة شمال أفريقيا)، إلى جانب كل من المغرب والجزائر وتونس.

وستقام التصفيات على شكل بطولة مصغرة بمدينة السويس المصرية، من ثلاث جولات أيام 18 و21 و24 أكتوبر 2022، ويترشح في أعقابها صاحب المركز الأول للبطولة.

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ويستعد المنتخب الليبي للشباب «تحت 20 عامًا»، للمشاركة في كأس العرب للشباب «السعودية 2022»، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبي لبنان والجزائر. ويفتتح أول مباراة رسمية له أمام المنتخب اللبناني، يوم الرابع والعشرين من شهر يوليو الجاري.