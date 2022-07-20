قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراتي «الأخضر × الاتحاد» و«الأولمبي × النصر» في سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV» اليوم الأربعاء، منافسات الأسبوع الثالث من مواجهات دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز، هذا الموسم (2021-2022)، والمقام حاليًا في تونس.

ويسبق مباراتي الأخضر والاتحاد والأولمبي والنصر على قناة «WTV» استديو تحليلي، يقدمه عبدالرزاق بالحاج، في حضور خبراء التحليل خالد حسني وعبدالرحيم نجم وعادل الخمسي وعلي أرحومة.

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التردد: Wtv1 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: Wtv2 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

الاتحاد × الأخضر

الاتحاد يلتقي الأخضر على ملعب المنستير، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا، بإدارة الحكم عبدالباسط شهوب والمساعدين وحيد الجحاوي وإبراهيم أبوكوز، والحكم الرابع ناسيمبا وحكمي الفار معتز الشلماني وعطية محمد.