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قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراتي «الأخضر × الاتحاد» و«الأولمبي × النصر» في سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 يوليو 2022, 04:21 مساء
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراتي «الأخضر × الاتحاد» و«الأولمبي × النصر» في سداسي التتويج
قناة «WTV» تبث مباراتي الأخضر والاتحاد والأولمبي والنصر في الجولة الثالثة من الدور السداسي لمرحلة التتويج بالدوري الليبي الممتاز. (الوسط)
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تبث قناة «WTV» اليوم الأربعاء، منافسات الأسبوع الثالث من مواجهات دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز، هذا الموسم (2021-2022)، والمقام حاليًا في تونس.

ويسبق مباراتي الأخضر والاتحاد والأولمبي والنصر على قناة «WTV» استديو تحليلي، يقدمه عبدالرزاق بالحاج، في حضور خبراء التحليل خالد حسني وعبدالرحيم نجم وعادل الخمسي وعلي أرحومة.

لمشاهدة قناة «WTV».. اضغط هنا

التردد: Wtv1 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: Wtv2 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

الاتحاد × الأخضر
الاتحاد يلتقي الأخضر على ملعب المنستير، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا، بإدارة الحكم عبدالباسط شهوب والمساعدين وحيد الجحاوي وإبراهيم أبوكوز، والحكم الرابع ناسيمبا وحكمي الفار معتز الشلماني وعطية محمد.

النصر × الأولمبي
النصر يواجه الأولمبى على ملعب سوسة، في تمام الساعة السادسة مساء أيضا، بإدارة الحكم أحمد الشلماني والمساعدين باسم سيف النصر ومنجي أبوشكيوة، والحكم الرابع ياسفيك، وحكمي الفار عبدالواحد حريويدة ومحمد الأغا.

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