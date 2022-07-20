بتحضير موسع لقناة «WTV».. ثلاث مباريات مهمة في سداسي دوري التتويج الليبي الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد اليوم الأربعاء، مع الجولة الثالثة من منافسات دوري التتويج السداسي الليبي الممتاز لكرة القدم، على ملاعب تونس، بإقامة ثلاث مباريات جديدة، تذاع جميعها عبر قناة الوسط «WTV»، من خلال استديو تحليل موسع.

الاتحاد × الأخضر

الاتحاد يلتقي الاخضر على ملعب المنستير، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا، بإدارة الحكم عبدالباسط شهوب، والمساعدان وحيد الجحاوي وإبراهيم أبوكوز، والحكم الرابع ناسيمبا وحكما الفار معتز الشلماني وعطية محمد.

- انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر

- انتهت عبر قناة «WTV»: الأهلي طرابلس 3 - 1 الأخضر

- انتهت عبر قناة «WTV»: الاتحاد 2 - 0 الأولمبي

النصر × الأولمبي

النصر يواجه الأولمبى على ملعب سوسة، في تمام الساعة السادسة مساء أيضا، بإدارة الحكم أحمد الشلماني والمساعدان باسم سيف النصر ومنجي أبوشكيوة، والحكم الرابع ياسفيك، وحكما الفار عبدالواحد حريويدة ومحمد الأغا.

الأهلي طرابلس × الأهلي بنغازي

في تمام الساعة التاسعة مساء، وعلى ملعب صفاقس، يلتقي الأهلي طرابلس مع الأهلي بنغازي، بإدارة الحكم المصري محمود البنا، والمساعدان يوسف البساطي وأحمد توفيق، والحكم الرابع ماجد الشمراني، وحكما الفار عبد الله الشهري وفهد العمري.

مفكرة النتائج

الأخضر × الأولمبى (2-0).

الاتحاد × الأهلي بنغازي (0-0).

النصر × الأهلي طرابلس (1-1).

الاتحاد × الأولمبي (2-0).

الأهلي طرابلس × الأخضر (3-1).

النصر × الأهلي بنغازي (2-0).