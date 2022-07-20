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الجزائر ومصر في نهائي سلة العرب تحت 18 عاما.. الخميس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 20 يوليو 2022, 02:48 مساء
الجزائر ومصر في نهائي سلة العرب تحت 18 عاما.. الخميس
البطولة العربية للسلة. (فيسبوك)
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جرت أمس الثلاثاء بقاعة نادي الزهور في مصر آخر ثلاث مباريات بالدور التمهيدي لبطولة العرب لكرة السلة تحت 18 عامًا.

انتهت المباراة الأولى بفوز الجزائر على السعودية (69-29)، والكويت على الإمارات (70-65)، ومصر على قطر (88-44).
 
الترتيب بعد الدور التمهيدي
الجزائر في الصدارة بـ10 نقاط، وثانيًا مصر 9 نقاط، وثالثًا قطر 8 نقاط، ورابعًا الكويت 7 نقاط، وخامسًا الإمارات 6 نقاط، وسادسًا السعودية 5 نقاط.

وغدًا الخميس، يسدل الستار على البطولة بتحديد صاحبي الترتيبين الثالث والرابع بين قطر والكويت، حيث يلتقيان لتحديد الترتيب الثالث في البطولة والتتويج بالميدالية البرونزية، ويعقبها مباراة التتويج بكأس البطولة وتجمع الجزائر ومصر.

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