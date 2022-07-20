Atwasat

فوز الجزيرة والنصر والمشعل في نهائيات أواسط اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 20 يوليو 2022, 12:54 مساء
فوز الجزيرة والنصر والمشعل في نهائيات أواسط اليد
منافسات أواسط اليد. (فيسبوك)
alwasat radio

جرت، الثلاثاء، بمدينة البيضاء ثلاث مباريات في الجولة الرابعة لنهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد للأواسط، شهدت فوز المشعل على المروج بنتيجة (31-30)، والجزيرة على الهلال (33-31)، والنصر على الأخضر (39-31).

الترتيب بعد الجولة الرابعة
الجزيرة في الصدارة بالعلامة الكاملة 12 نقطة من أربع مباريات، وأقرب الملاحقين المشعل عشر نقاط، والنصر  عشر نقاط، والهلال والمروج ست نقاط، والأخضر أربع نقاط.

الجولة الختامية
الأربعاء ستقام ثلاث مباريات في الجولة الختامية للبطولة، الهلال يلتقي المشعل، والأخضر مع المروج، والجزيرة يتبارى مع النصر.

منافسات أواسط اليد. (فيسبوك)
منافسات أواسط اليد. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو

الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو
الأسترالية إليانور باترسون تحرز ذهبية القفز العالي في «مونديال يوجين»

الأسترالية إليانور باترسون تحرز ذهبية القفز العالي في «مونديال يوجين»
غموض مصير قانون الرياضة الليبي يطرح تساؤلات حول الغياب بعد مرور أكثر من عام

غموض مصير قانون الرياضة الليبي يطرح تساؤلات حول الغياب بعد مرور أكثر من عام
الأربعاء.. جولة ثالثة مثيرة في «سداسي التتويج»

الأربعاء.. جولة ثالثة مثيرة في «سداسي التتويج»
المفوضية الأوروبية تقترح الإفراج عن أموال المصارف الروسية

المفوضية الأوروبية تقترح الإفراج عن أموال المصارف الروسية
بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها عند 40.2 مئوية

بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها عند 40.2 مئوية
كاركاتير خيري - اكتشافات «جيمس ويب»

كاركاتير خيري - اكتشافات «جيمس ويب»
تونس.. بدء التحقيق مع راشد الغنوشي في قضية غسيل أموال

تونس.. بدء التحقيق مع راشد الغنوشي في قضية غسيل أموال
بحضور الحداد والناظوري.. «5+5» تشدد على حرمة الدم الليبي وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب

بحضور الحداد والناظوري.. «5+5» تشدد على حرمة الدم الليبي وخروج المرتزقة ...
خرازي: «إيران قادرة على إنتاج قنبلة نووية.. وسنضرب إسرائيل مباشرة إذا هوجمنا»

خرازي: «إيران قادرة على إنتاج قنبلة نووية.. وسنضرب إسرائيل مباشرة إذا هوجمنا»
تعالوا نسكن البركة!

تعالوا نسكن البركة!
شجون قانونية من قلب الألم

شجون قانونية من قلب الألم
طفل كفيف يستعيد بصره بعد جراحة دقيقة في مستشفى العيون بطرابلس

طفل كفيف يستعيد بصره بعد جراحة دقيقة في مستشفى العيون بطرابلس
بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية

بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية
كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!

كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!
القناعة والثقة في الله

القناعة والثقة في الله
الدبيبة والمشري يلتقيان في احتفالية للسفارة التركية

الدبيبة والمشري يلتقيان في احتفالية للسفارة التركية
استئناف صيانة وتجهيز ملعب طرابلس الدولي وفق اشتراطات الاتحاد الأفريقي

استئناف صيانة وتجهيز ملعب طرابلس الدولي وفق اشتراطات الاتحاد الأفريقي
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الوطن» يتأهل لدوري الدرجة الأولى
«الوطن» يتأهل لدوري الدرجة الأولى
«أواسط الجزيرة» الأقرب للتتويج ببطولة ليبيا لكرة اليد
«أواسط الجزيرة» الأقرب للتتويج ببطولة ليبيا لكرة اليد
الأربعاء.. جولة ثالثة مثيرة في «سداسي التتويج»
الأربعاء.. جولة ثالثة مثيرة في «سداسي التتويج»
كليتا التربية البدنية والزراعة في افتتاح دوري طلاب جامعة طرابلس لكرة القدم (صور)
كليتا التربية البدنية والزراعة في افتتاح دوري طلاب جامعة طرابلس ...
التحدي مصراتة في نهائي كأس ليبيا لكرة القدم المصغرة
التحدي مصراتة في نهائي كأس ليبيا لكرة القدم المصغرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر...
الأخضر×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×الأولمبي.. الأهلي بنغازي×النصر في الدوري السداسي
الأخضر×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×الأولمبي.. الأهلي ......
انتهت عبر قناة «WTV»: الاتحاد 2 - 0 الأولمبي
انتهت عبر قناة «WTV»: الاتحاد 2 - 0 الأولمبي...
المزيد
فوز الجزيرة والنصر والمشعل في نهائيات أواسط اليد
فوز الجزيرة والنصر والمشعل في نهائيات أواسط اليد...
غموض مصير قانون الرياضة الليبي يطرح تساؤلات حول الغياب بعد مرور أكثر من عام
غموض مصير قانون الرياضة الليبي يطرح تساؤلات حول الغياب بعد ......
منتخب الشباب الليبي يلتقي وديا السودان قبل البطولة العربية
منتخب الشباب الليبي يلتقي وديا السودان قبل البطولة العربية...
التحدي مصراتة في نهائي كأس ليبيا لكرة القدم المصغرة
التحدي مصراتة في نهائي كأس ليبيا لكرة القدم المصغرة...
كليتا التربية البدنية والزراعة في افتتاح دوري طلاب جامعة طرابلس لكرة القدم (صور)
كليتا التربية البدنية والزراعة في افتتاح دوري طلاب جامعة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط