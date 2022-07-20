فوز الجزيرة والنصر والمشعل في نهائيات أواسط اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، الثلاثاء، بمدينة البيضاء ثلاث مباريات في الجولة الرابعة لنهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد للأواسط، شهدت فوز المشعل على المروج بنتيجة (31-30)، والجزيرة على الهلال (33-31)، والنصر على الأخضر (39-31).

الترتيب بعد الجولة الرابعة

الجزيرة في الصدارة بالعلامة الكاملة 12 نقطة من أربع مباريات، وأقرب الملاحقين المشعل عشر نقاط، والنصر عشر نقاط، والهلال والمروج ست نقاط، والأخضر أربع نقاط.

الجولة الختامية

الأربعاء ستقام ثلاث مباريات في الجولة الختامية للبطولة، الهلال يلتقي المشعل، والأخضر مع المروج، والجزيرة يتبارى مع النصر.

منافسات أواسط اليد. (فيسبوك)